Chiara Ferragni, se ne vanno anche i consulenti ingaggiati per risollevare l’immagine/ Cosa sta succedendo

Il terreno intorno a Chiara Ferragni e alle sue grane, dopo lo scandalo del pandoro Balocco Pink Christmas e l’emorragia di follower sui social, si starebbe facendo sempre più deserto anche dietro le quinte del suo impero. Una situazione così scottante e dai riflessi imprevedibili che avrebbe spinto a fare dietrofront non solo grossi brand (il più fresco in ordine di tempo, Pantene), ma persino parte dello staff che sarebbe stato ingaggiato negli ultimi tempi per tentare di risollevare l’immagine di Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le indiscrezioni sullo stato di salute della strategia di Chiara Ferragni per cercare di uscirne fuori con la minore perdita possibile non sono per nulla rosee. Alcuni parlano da settimane di una disfatta ancora al principio e di proporzioni per questo inimmaginabili. Se davvero il pandoro-gate sortirà effetti negativi irreversibili sulla sua storia di imprenditrice digitale tra le più pagate della storia, solo il tempo potrà dirlo. Quello che emerge in queste ore, stando al quotidiano, è che si sarebbe infranta anche la collaborazione con Community, gruppo che si occupa di gestione della reputazione e che avrebbe virato sull’addio ad appena 4 mesi dall’affidamento dell’incarico. Il motivo riguarderebbe in qualche modo l’accordo.

Il motivo del presunto addio dell’agenzia di reputation management

Dietro l’uscita di scena dell’agenzia di reputation management dal mosaico della tattica salva-immagine, secondo il Corsera, ci sarebbe un semplice motivo: Chiara Ferragni non avrebbe seguito alcuni dei consigli forniti dagli esperti e così sarebbe venuto meno il pilastro attorno a cui ruota il loro lavoro. L’agenzia di comunicazione si sarebbe trincerata dietro un “no comment” davanti alla curiosità della stampa, finendo per far moltiplicare la fantasia dalle tinte più fosche.

Ma non si sarebbe trattato di un addio al veleno: le parti avrebbero raggiunto la comune conclusione che no, così non si poteva andare avanti. Stando alla ricostruzione trapelata, la collaborazione tra Chiara Ferragni e Community sarebbe scattata nel dicembre scorso, e cioè proprio nel pieno della bufera che avrebbe finito per triturare la fiducia dei fan e il suo matrimonio con Fedez, e alla base della conclusione del rapporto ci sarebbero vedute inconciliabili.

