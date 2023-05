Chiara Ferragni, selfie seminuda su Instagram/ “Così è por*o”, haters scatenati

Chiara Ferragni nella tempesta per una foto seminuda su Instagram: “Così è por*ografia”

Chiara Ferragni seminuda su Instagram scatena i commenti degli haters. Una delle ultime foto postate della famosa imprenditrice e influencer ha infatti lasciato di sasso i follower, che ovviamente non hanno perso occasione per farsi sentire e lanciare qualche stilettata alla modella. “Ma qual è il senso della foto? Fin dove arriva il narcisismo?”, tuona indignato un utente. “Se vedessi mia mamma farsi queste foto rimarrei scioccata”, scrive un altro internauta. E ancora: “Così è por*ografia”.

Queste sono solo alcune delle considerazioni poco lusinghiere rivolte a Chiara Ferragni su Instagram, per l’ennesima volta costretta a fare i conti con una marea di critiche, tra ironia, humor, delusione, rabbia e parecchia violenza verbale. La celebre influencer ha postato su Instagram una foto quasi totalmente nuda, se non fosse per un perizoma che copre le parti intime.

Tra i tanti commenti velenosi degli haters spicca quello di una ragazzina che ha scritto: “Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu?”. Ovviamente non manca chi prende le parti di Chiara Ferragni, ormai abituata a lottare contro la sua stessa fan-base.

“Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”, incalza ancora la piccola follower sul post della Ferragni. Chiara Quest’ultima, ad ogni modo, ha poi replicato alle svariate polemiche ricevute, precisando che “pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”.

