Durante la diretta di ieri sera della trasmissione FarWest – in onda il venerdì su Rai 3 con Salvo Sottile – si è tonati a parlare dell’ormai famoso tracollo della figura pubblica di Chiara Ferragni iniziato con l’ormai famosissimo pandoro-gate e recentemente (forse) concluso con la scelta della stessa influencer di prendere nelle sue stesse mai l’intera partecipazione alla società Fenice che da sempre gestisce il suo nome e il brand associato: una mossa che la stessa Chiara Ferragni ha presentato con grande fierezza sui suoi social e che nel frattempo ha destato non pochi dubbi tra gli osservatori e commentatori, tra i quali Selvaggia Lucarelli ospite a FarWest.

Silvio Campara e Giulia Luchi sono tornati insieme?/ Lo ‘scoop’ Dopo i rumor su Chiara Ferragni

Prima di entrare nel vivo, è bene ricordare che l’impero di Chiara Ferragni ha avuto un vero e proprio boom mediatico ed economico tra il 2022 e il 2023 quando è passato dal valere circa 14 milioni ad addirittura 100 milioni di euro, prima di un vero e proprio tracollo nel 2024 – legato al pandoro-gate – scendendo sotto i 2 milioni: ad inizio del 2025 il patrimonio netto era negativo di 6 milioni di euro e alla richiesta degli aumenti di capitale da parte dei soci che ha creato attriti con Pasquale Morgese (che all’epoca aveva il 27% di Fenice) e ha portato all’attuale acquisizione da parte di Chiara Ferragni dicendo addio all’altro socio Barletta.

Chiara Ferragni torna ad essere proprietaria del suo brand/ "Riprendo in mano la mia storia, è solo l'inizio"

Selvaggia Lucarelli sul destino di Chiara Ferragni: “In lei non ho mai visto genialità imprenditoriale”

Commentando le novità su Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli a FarWest ha precisato che “bisogna adottare un certo cinismo” sull’argomento “e dire che era facile diventare azionisti di maggioranza in questo momento visto che le azioni probabilmente non le vuole nessuno“; fermo restando “il paradosso che non fosse proprietaria del suo marchio e del suo stesso nome quando era vantaggioso esserlo”, svenduto all’epoca “ad una cifra ridicola di pochissime migliaia di euro” che le fecero perdere ogni diritto sul suo nome pubblico.

Chiara Ferragni nel mirino degli hater: "Stavi con Fedez per convenienza"/ "Sono stata presa per il c*lo"

Dal conto di Selvaggia Lucarelli, ad ora su Chiara Ferragni si sa solamente che “ha comprato le quote degli altri soci” e resta il fondamentale dubbio su quello che sarà il futuro del brand dal punto di vista “operativo” criticando all’influencer il fatto che – dal suo punto di vista – non ha mai avuto una “genialità imprenditoriale”: ad oggi “una copertina su Elle Romania, una posizione in seconda fila ad una sfilata Parigi di cui non sono neppure uscite le foto, la possibilità di fare da testiominal ad uno shampoo vegano in Spagna” secondo lei non sarebbero altro che “briciole” che le danno “un’aura da sfigata, pur non essendolo, che sta racimolando all’estero”.

Dal punto di vista legale, secondo Selvaggia Lucarelli il problema per Chiara Ferragni “non è il rischio di una condanna, ma proprio quello di affrontare un processo indipendentemente dall’eventuale condanna” perché “durerebbe anni” e renderebbe veramente complesso – specialmente con il sempre attuale “rischio bancarotta” che incombe sulla sua società – “ricostruire” la sua immagina pubblica; il tutto senza dimenticare il rischio che “vengano fuori le sue mancanze a livello imprenditoriale a causa degli attriti con gli ex collaboratori”.