Chiara Ferragni seminuda su Instagram / Lingerie e seno strabordante: video esplosivo

Chiara Ferragni si mostra super sexy su Instagram e il suo video diventa immediatamente virale e di tendenza su Twitter. Sarà per le curve e le forme decisamente più arrotondate a causa della gravidanza, ma anche per l’allegria contagiosa della famosa influencer. Chiara Ferragni ricorda a se stessa quanto sia importante sentirsi donna e mamma allo stesso tempo; e a giudicare dall’ultimo filmato centra in pieno l’obiettivo. Come sempre non mancano le polemiche quando si tratta di Chiara Ferragni: a molti internauti non è passato inosservato il fatto che, probabilmente, indossasse un reggiseno troppo piccolo. L’imprenditrice digitale ha risposto con ironia alle considerazioni di alcuni fan, forse eccessivamente curiosi: “Non mi fanno male, stanno bene e loro sono super felici così!“.

Chiara Ferragni, video in lingerie: Fedez osserva tutto e la esalta

E mentre Chiara Ferragni sfila in intimo davanti alla fotocamera del suo smartphone, Fedez la osserva interessato e da buon marito non si tira indietro dall’esaltarla. “Che figona che sei, sei sempre più bella“, scrive il rapper riprendendo le gesta della sua dolce metà in un altro video. I Ferragnez, in un modo o nell’altro, continuano a far discutere di loro stessi. Inevitabile, in questo caso, considerando la sexy performance di Chiara. Il riscontro dei follower si divide dunque tra commenti abbastanza critici e complimenti che premiano l’intraprendenza della bella influencer.



