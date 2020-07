Chiara Ferragni “sfida” Elettra Lamborghini/ Video, twerk scatenato ma spunta Fedez..

Chiara Ferragni sfida Elettra Lamborghini. Ebbene sì: l’influencer italiana più famosa al mondo ha deciso di cimentarsi in quella che è la specialità della Lamborghini, il twerk. Chiara, che in questi giorni si trova in Puglia insieme a suo figlio Leone e a suo marito Fedez, ha regalato ai milioni di follower un momento esilarante nel quale si è cimentata nel noto balletto in cui bisogna muovere il lato B velocemente e a ritmo. La Ferragni, che non è nota per le sue abilità nella danza – tanto che spesso viene presa in giro da su marito – stupisce però tutti, muovendosi non solo a tempo ma con un movimento preciso e veloce. Peccato che, pochi secondo dopo l’inizio del balletto, viene svelato il trucco: a muoverle la gamba, producendo il movimento perfetto, è Fedez!

Chiara Ferragni e Fedez, una coppia vincente

Chiara Ferragni ci ha provato ma non è riuscita, insomma, a battere Elettra Lamborghini. L’influencer si è messa simpaticamente in gioco, mostrando ancora una volta tutta la sua ironia. E, come lei, anche suo marito Fedez, sempre pronto ad immolarsi per la sua amata quando si tratta di postare simpatici contenuti su Instagram. Entrambi, d’altronde, sulla piattaforma sono delle vere e proprie star: la Ferragni ha abbondantemente superato i 20 milioni di follower, Fedez, invece, i 10. La coppia è seguitissima e i fan sono particolarmente appassionati anche ai momenti che vedono protagonista il piccolo Leone, ormai star del web come mamma e papà.

