Chiara Ferragni sfida il freddo, in piazza: “Un dovere…”/ Il messaggio contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni scende in piazza, per le donne: il monito dell’influencer

É l’influencer italiana più influente su scala mondiale, unitamente al record di guadagni storico raggiunto per ogni suo post, e intanto Chiara Ferragni scende in piazza per dire stop alla violenza di genere. Accade in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre come ogni anno il 25 novembre e questa volta vede Chiara Ferragni sfidare le fredde temperature ad un mese dal Santo Natale e aggiungersi alla affluenza di massa di folle femministe in marcia, in piazza a Milano. Questo, alla commossa richiesta generale dello stop alla violenza ai danni delle donne, in ogni sua forma, verbale, fisica, psicologica in primis.

La bionda influencer e webstar si è unita al al presidio “il patriarcato uccide”, facente capo ad alcune realtà in largo Cairoli. Così come tanti altri presenti alla manifestazione, anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha voluto dare voce a sostegno del grido che chiede lo stop alla violenza di genere e in generale ad ogni sua forma, di atto violento. Così come ha poi testimoniato lei stessa della sua partecipazione all’evento milanese contro la violenza di genere, in un post che é ora virale via Instagram, Chiara Ferragni ha marciato nel milanese alla manifestazione generale femminista con un cartello tra le mani dalla scritta total black: “‘We should all be feminists’”, che é l’equivalente in inglese di “Dovremmo essere tutti femministi”.

Il messaggio social, femminista

E in un intervento concesso a mezzo stampa, alla luce della manifestazione milanese, poi, Chiara Ferragni ha aggiunto un commento a caldo rispetto all’evento: “È un dovere di tutti quanti essere qui. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi”. Anche alla luce degli ultimi casi di femminicidio, come quello della giovane Giulia Cecchettin uccisa per mano del fidanzato Filippo Torretta, la webstar e moglie di Fedez ha poi aggiunto visibilmente commossa: “Sì, mi sono commossa come penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così”, ha concluso la Ferragni.

“Oggi ed ogni c***o di giorno”, é poi, infine, la caption sibillina che correda il nuovo post dell’influencer dedicato alla giornata femminista contro la violenza di genere.











