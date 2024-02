Chiara Ferragni sfogo dopo la rottura con Fedez: “Momento doloroso”/ “Lasciatemi andare dallo psicologo”

Chiara Ferragni, prime dichiarazioni post rottura da Fedez

Chiara Ferragni, dopo l’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Pomeriggio 5 che l’ha intercettata in quel di Milano. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 26 febbraio 2024, Myrta Merlino è tornata ad occuparsi della crisi matrimoniale dei Ferragnez collegandosi con il proprio inviato che, da giorni, si trova a Milano. Dopo essere riuscito a raccogliere alcune dichiarazioni da parte di Fedez, l’inviato di Pomeriggio 5 è riuscito ad intercettare Chiara Ferragni che avrebbe pranzato in un famoso locale di Milano insieme ad alcune amiche.

“Venerdì Fedez ha parlato ai nostri microfoni e come avete visto non ha smentito le notizie. Non ha smentito la fine della storia con Chiara“. Con queste parole Myrta Merlino ha introdotto l’argomento annunciando poi il filmato con le dichiarazioni della Ferragni raccolte da Michel Dessì.

Le parole di Chiara Ferragni a Pomeriggio 5

Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio 5. ha intercettato Chiara Ferragni a Milano, mentre si recava dalla propria psicologa. Poche parole quelle rilasciate dall’imprenditrice digitale che ha risposto all’inviato del programma di Canale 5 mentre varcava il portone in una giornata uggiosa.

“Come sta?”, la risposta dell’inviato e la Ferragni ha risposto così per poi chiudere il portone alle proprie spalle – “Non ho davvero nulla da dire, posso andare dalla psicologa in pace? Come sto adesso? Un momento doloroso, non ho altro da dire“.

