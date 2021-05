Chiara Ferragni ‘sgridata’ dal figlio Leone “Cosa fai mamma?”/ Video con imprevisto!

Chiara Ferragni, influencer da oltre 23 milioni di follower, ha tra le sue mansioni quella di sponsorizzare alcuni prodotti, suoi o di altri. É proprio ciò che stava facendo nell’ultimo video, poi postato sul suo profilo Instagram, indossando uno degli ultimi costumi della collezione Calzedonia. Nel video Chiara sembra mostrare il bikini alla camera del telefono e, al contempo, ammirarsi, quando alle sue spalle una voce la interrompe. Ad interrogarsi su ciò che sta vedendo è suo figlio Leone: il bambino, vista la mamma in costume in casa in quella che per lui sarà stata una scena bizarra, ha allora deciso di sgridarla, scatenando poi l’ilarità della Ferragni che ha comunque deciso di pubblicare l’esilarante video.

Chiara Ferragni, il video in costume interrotto da Leone: il finale è esilarante!

Mentre Chiara Ferragni indossa uno degli ultimi modelli della collezione Calzedonia, ecco alle sue spalle arrivare suo figlio Leone. Il bambino la interrompe e quasi la sgrida, chiedendole “Cosa fai mamma?” Chiara, sorpresa, sorride e spiega al bambino che “Sto facendo un video in costume amore!”, poi continua a ridere di gusto. Un momendo molto divertente che l’influencer ha condiviso con i suoi tanti follower che hanno commentato divertiti la scena appena vista. D’altronde, c’è chi fa notare che “Leo è gelosissimo della sua mamma, già lo mostra!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

