Chiara Ferragni smentisce la crisi con Fedez e si infuria/ “Ma vi sembra normale? Cioè tutto bene?”

Chiara Ferragni smentisce la crisi con Fedez: le parole dell’influencer

Chiara Ferragni era in vacanza con Fedez ad Ibiza, quando si sono diffuse alcune voci su una presunta crisi di coppia. L’influencer ha pubblicato un video su Tik Tok mostrando alcuni titoli di giornale che hanno insinuato il dubbio su un possibile periodo buio tra lei e il rapper.

L’imprenditrice digitale non ci ha visto più e ha smentito il gossip sulla crisi infuriandosi: “Ieri c’era un tramonto bellissimo e ci hanno scattato una foto molto romantica a me e a Fede che, poi, lui ha ripostato sul suo profilo Instagram con la caption: “Ciao amore”. Adesso, sto leggendo che questa didascalia, invece di essere intesa come una bella dedica, è stata presa come una specie di addio, ma perché? Cioè tutto bene? Ma vi sembra normale?” conclude la Ferragni, incredula rispetto a quanto accaduto.

Alcune settimane fa, l’imprenditrice digitale ha subito un lutto: è venuta a mancare la sua dolce cagnolina Matilda. La sua amica a quattro zampe le è rimasta accanto per ben 13 anni. L’influencer ha pubblicato una dedica speciale per lei sui social: “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”.

E ancora: “E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba“.











