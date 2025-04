Il popolo dei social non risparmia Chiara Ferragni neanche nel giorno di Pasquetta, l’influencer ed ex moglie di Fedez è finita nel mirino dei social nelle scorse ore dopo aver postato uno scatto divenuto virale e non certo passato inosservato. L’influencer originaria di Cremona ha postato uno scatto con una maglietta bianca con sopra ritratta una fragola: “Me and my little tits Against the world, che tradotto significa “Io e le mie piccole tet*e contro il mondo”.

Un gesto non passato in secondo piano davanti agli occhi dei fedeli, che si sono riversati sui social nel giorno della morte di Papa Francesco e hanno tuonato contro Chiara Ferragni, ritenendo la sua uscita poco rispettosa nei loro confronti: “Il mondo intero è in lutto, ti hanno detto che è morto il papa?”, “In una giornata triste come quella di oggi è il caso di fare un’uscita di questo genere?” si legge tra i commenti che hanno messo nel mirino Chiara Ferragni, ancora una volta terminata nell’occhio del ciclone.

Chiara Ferragni nel mirino dei social: finito l’amore con Tronchetti Provera

Intanto per l’influencer il periodo resta particolarmente curioso, visto che di recente pare che Chiara Ferragni abbia interrotto la relazione con Tronchetti Provera. Il noto imprenditore aveva avviato di recente una relazione con l’ex moglie di Fedez, che però sarebbe finita da pochissimo.

Poca serenità in amore dunque dopo la fine del matrimonio con Fedez, per Chiara Ferragni la fase resta complessa e i social continuano a non risparmiare attacchi nei suoi confronti.