Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Leone e Vittoria di nuovo sui social? Vorrei che li vedeste" presunta frecciata a Fedez?

Chiara Ferragni lancia una frecciata a Fedez? “Vorrei che vedeste Leone e Vittoria”

Da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono separati hanno deciso di non esporre più i loro figli sui social, prima di allora i loro follower osservavano quasi quotidianamente Leone e Vittoria crescere giorno dopo giorno anche con il rischio che venissero esposti a gravi pericoli. E principalmente per questo motivo l’influencer ed il rapper, sotto la spinta maggiore di quest’ultimo, hanno deciso di preservare la loro famiglia vietando la pubblicazione dei piccoli su Instagram, Facebook e Tik Tok. Tuttavia nelle scorse ore Chiara Ferragni è ritornata sull’argomento lanciando quella che potrebbe sembrare una vera e propria frecciata all’ex marito.

Chiara Ferragni nella bufera, imprenditrice la smaschera: “Mi chiese una cifra folle"/ La vendetta dopo anni

Scendendo nel dettaglio, infatti, Chiara parlando delle sue vacanze ad Ibiza insieme ai figli ha confessato: “Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico.” Insomma, sembra quasi un passo indietro ed una velata accusa all’ex marito. A questo punto sembra essere solo lui a vietarle di postare Leone e Vittoria sui social mentre lei, al contrario, lo farebbe più che volentieri e vorrebbe aggiornare i suoi follower sulla crescita dei figli.

Fedez, chi è: il successo, la malattia e la depressione/ "I soldi? Un pezzo di libertà in più"

Chiara Ferragni e le vacanze con Leone e Vittoria: “Ho fatto cose da mamma”

Presunta frecciata a Fedez a parte, Chiara ha voluto raccontare ai suoi follower come procedono le sue vacanze ad Ibiza insieme agli amici ed ai figli Leone e Vittoria, che ora hanno 7 e 4 anni: “Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce”. L’imprenditrice ed influencer, tuttavia, in questi giorni è al centro del gossip per la presunta crisi con Giovanni Tronchetti Provera che in realtà dovrebbe raggiungerla a breve ad Ibiza.

Giulia De Lellis influencer a tempo pieno anche in gravidanza/ Sulla scia di Chiara Ferragni ma senza errori