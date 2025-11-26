Chiara Ferragni sta girando una nuova serie? Spunta una clamorosa indiscrezione: il retroscena rivelato da Domenico Marocchi a La volta buona

Nella giornata di ieri si è tenuta una delicata fase del processo ai danni di Chiara Ferragni per il caso del “pandoro-gate“: la Procura di Milano ha infatti presentato la richiesta di condanna per truffa aggravata a 1 anno e 8 mesi di carcere all’imprenditrice digitale.

In tribunale si sono ovviamente presentati giornalisti accreditati e agenzie di stampa per raccontare la cronaca della giornata e intercettare le prime dichiarazioni dell’ex moglie di Fedez. Tuttavia è emerso anche un curioso retroscena, legato ad una troupe che tuttavia non sarebbe stata autorizzata a rimanere al fianco dei giornalisti accreditati e che, per questo motivo, sarebbe stata allontana dalle autorità.

A raccontare il retroscena è stato Domenico Marocchi, inviato de La volta buona, che nella puntata di ieri pomeriggio si è video-collegato con lo studio di Caterina Balivo dall’esterno del tribunale, per riferire le ultimissime sulla richiesta di condanna ai danni della Ferragni. Ma che cos’è accaduto?

Nel corso del video-collegamento con La volta buona, il giornalista ha raccontato come si è sviluppata questa delicata fase del processo ai danni di Chiara Ferragni nel corso della giornata, aggiungendo poi “una piccola nota di colore“.

Domenico Marocchi ha così spiegato: “Ci conosciamo ormai tutti: ci sono i giornalisti che fanno giudiziaria, ci sono i vari telegiornali, tutte le testate, i giornali, le agenzie. A un certo punto sono arrivati anche dei carabinieri per dei controlli e c’erano delle persone con una telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio“.

In Tribunale si sarebbe dunque presentata anche una troupe non autorizzata, al punto che il giornalista si domanda: “Allora ci chiediamo: chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie che riguarda questa vicenda? Fatto sta che è stato chiesto loro di allontanarsi“. Potrebbe dunque esserci in cantiere una nuova serie per Chiara Ferragni?