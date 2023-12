Chiara Ferragni sta male dopo il caso Balocco/ Mariella Milani: “Non esce di casa da giorni”

Chiara Ferragni non sta bene: il retroscena dopo il caso mediatico

Il caso Chiara Ferragni continua a lasciare delle scorie. L’influencer e moglie di Fedez nei giorni scorsi è piombata nel caso Balocco. L’imprenditrice digitale infatti non si sarebbe ancora ripresa dopo il fiume di critiche che l’ha inghiottita in seguito alla vicenda che sta facendo discutere l’Italia. L‘ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani si è espressa con un intervento all’agenzia di stampa Adnkronos sul polverone mediatico e social contro Chiara Ferragni, che non starebbe vivendo delle ore facili come rivelato dalla giornalista.

Serena Autieri e Michelle Hunziker, amicizia in crisi/ Il retroscena: "Una delle due..."

La Ferragni infatti da giorni è rinchiusa in casa, in attesa che le acque si calmino: “Chiara è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste” ha detto la Milani sul caso Chiara Ferragni. Vedremo se nei prossimi giorni la moglie di Fedez deciderà di rompere il silenzio.

Luciano De Crescenzo e il rapporto con la figlia Paola/ "Era affettuoso". "Dopo la separazione..."

Mariella Milani rivela: “La gente mi ha frainteso su Chiara Ferragni”

La giornalista Mariella Milani nelle scorse ore è stata protagonista di un importante chiarimento sulla vicenda Chiara Ferragni. L’ex caporedattrice della direzione del TG2 da tempo ha aperto un suo profilo Instagram dove si è reinventata riportando in qualche modo sui social il format del telegiornale e che in due anni ha raggiunto ben 117mila follower, ma all’Adnkronos ha svelato che solo ieri ne ha persi ben 700 in una sola notte perché ‘la gente ha frainteso il post sulla Ferragni e ha pensato che volesse prenderne le difese. “Io non stavo difendendo Chiara ma stavo dicendo che lei, pur avendo sbagliato, non è la sola responsabile di quanto è accaduto. Chi è il responsabile della comunicazione e delle società della Ferragni? Potrebbe cadere qualche testa”.

Rosa Perrotta attacca Belen Rodriguez e Ilary Blasi/ "Non avrei mai fatto quelle interviste"

Chiara Ferragni, subito dopo aver preso piena coscienza di ciò che stava accadendo intorno alla sua figura, ha deciso di chiedere scusa per il caso Balocco. In un intervento sui social la Ferragni si è mostrata in lacrime, scusandosi con i fan per lo scivolone commesso e che ha portato l’imprenditrice alla perdita di qualche follower su Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA