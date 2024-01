Chiara Ferragni: sui social battuta da Giorgia Meloni/ SocialData: “-210mila follower, -35% al sentiment”

Il team di esperti di SocialData, per conto di Adnkronos, ha eseguito un’analisi degli effetti che il ‘pandoro-gate’ ha avuto sulla reputazione social di Chiara Ferragni. Inutile ricordare la vicenda in sé, partita con un esposto per presunta falsa beneficenza nella vendita di pandori della linea Pink Christmas, realizzata con l’azienda Balocco, poi trasformatasi in un’accusa per truffa sulla quale sono in corso le indagini del caso.

Tornando all’effetto (ovviamente negativo) che la vicenda ha avuto per Chiara Ferragni, SocialData ha rilevato che dallo scoppio del ‘pandoro-gate‘, l’influencer più famosa d’Italia ha perso 210mila follower. Similmente, anche suo marito Fedez ne ha persi 119 mila. Secondo le rilevazioni, tutti e tre gli ‘attori’ che sono figurati in questa vicenda hanno perso punti rispetto al sentiment positivo nei loro confronti, che per la sola Chiara Ferragni è calato di 35 punti percentuali (passando dal 59% al 24%). Per quanto, invece, riguarda le interazioni del follower sui profili di Ferragni e Fedez, SocialData ha rilevato una perdita di 20 milioni di ‘click’ per l’influencer e di 3 milioni per il cantante, nel primo caso probabilmente dovuto al fatto che l’imprenditrice digitale ha interrotto le pubblicazioni classiche, limitandosi alle sole storie, le cui interazioni non possono essere viste esternamente.

Il confronto Chiara Ferragni-Giorgia Meloni

Insomma, i social non sembrano disposti a dimenticare facilmente il ‘pandoro-gate’ ne, consequenzialmente, a perdonare Chiara Ferragni (ma un discorso simile vale anche per l’azienda Balocco, la cui perdita in credibilità è stata altrettanto ampia). A livello di brand, invece, il sentiment su quelli che collaboravano con l’influencer (Safilo, Coca Cola e Monnalisa) è piuttosto diviso dopo l’interruzione dei rapporti commerciali, tra chi la critica e chi la sostiene.

Singolare, nell’analisi condotta da SocialData sul caso che ha coinvolto Balocco e Chiara Ferragni è la comparazione tra quest’ultima e la premier Giorgia Meloni. Per esempio, dopo il video di risposta fatto da Fedez alla premier, il sentiment negativo nei confronti del cantante è aumentato di ben 7 punti percentuali. Similmente, sembra che la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni abbia oscurato il ritorno social di Chiara Ferragni, creando un dibattito più ampio tra le persone (30% in più di menzioni a Meloni). La premier nei giorni caldi del ‘pandoro-gate’ ha raccolto complessivamente il 49% di menzioni in più su Instagram dell’imprenditrice digitale, che aumentano al 94% considerando TikTok, sul quale ha generato il 210% in più di interazioni. Infine, nel 30% delle citazioni al caso sul nuovo Threads è contenuto anche un riferimento alla premier.

