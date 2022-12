Chiara Ferragni, svelato il giallo del cerotto sul braccio/ “Controllatevi sempre”

I fan di Chiara Ferragni non hanno fatto a meno di notare un cerotto sul braccio della famosa fashion blogger e gli interrogativi sul motivo, negli ultimi giorni sempre più insistenti, hanno spinto la moglie di Fedez a fare chiarezza. Attraverso un videomessaggio diffuso sul suo TikTok, Chiara Ferragni ha deciso di parlare apertamente della questione svelando il giallo intorno a quella medicazione che stava preoccupando i follower. Nel suo filmato, l’influencer ha detto cosa le è successo spiegando di aver avuto finalmente il risultato dopo le analisi a cui si è sottoposta.

Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del web dopo il grande spavento dei fan per le condizioni di salute di Fedez, che proprio sui social, mesi fa, aveva svelato di essere stato colpito da un tumore al pancreas per cui è stato operato con successo. Chiara Ferragni ha raccontato di sottoporsi ogni anno a un controllo dei nei, avendo familiarità con il melanoma, e ora che ha ricevuto l’esito dell’ultimo accertamento si sente di parlare di quanto accaduto. Da circa due settimane porta un cerotto al braccio e il ricordo di tanti corre a quando, lo scorso anno, la sorella Valentina Ferragni mostrò una cicatrice sulla fronte dopo l’operazione per un carcinoma basocellulare.

Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio: “Adesso ne posso parlare”

Dopo giorni di apprensione e domande sul motivo di quel cerotto sul braccio, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio spiegando cosa è successo e il motivo della medicazione che i fan non hanno fatto a meno di notare. La fashion blogger ha deciso di raccontare la sua storia in un video pubblicato su TikTok, risolvendo finalmente il giallo sulla questione. “Tutti parlano di questo cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa due settimane e visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare…“. Inizia così il breve filmato social di Chiara Ferragni per descrivere cosa è successo dietro le quinte della sua veste più nota, quella di influencer e imprenditrice.

Nel corso del video su TikTok, la moglie di Fedez ha raccontato qualcosa che non tutti sapevano riguardo ai controlli a cui ogni anno, ora a cadenza semestrale, si sottopone per i nei che ha sul corpo. “Ho familiarità purtroppo con melanomi, quindi mi controllo molto spesso e rispetto a 6 mesi fa c’era un neo sul braccio che era leggermente cambiato di colore. Per precauzione – ha spiegato – è stato meglio toglierlo. Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok, era un neo che è cambiato e quindi era da togliere“. Nel tempo, secondo quanto ha precisato Chiara Ferragni, quel neo che aveva sul braccio si sarebbe potuto trasformare in un melanoma e per questo è stato necessario intervenire. “Per fortuna tutto bene – ha concluso –, questo per dirvi controllatevi, controllatevi sempre i nei perché sono fra i tumori peggiori“.











