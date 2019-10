Chiara Ferragni “tossisce come Roberto il Baffo”/ Il video di Fedez diventa virale

Chiara Ferragni si prepara a conquistare il mondo con nuove collezioni e progetti lavorativi importanti ma, prima, dovrà fare i conti con il trash e con un nuovo video che la riguarda e che è ormai diventato virale. Questa volta le immagini non hanno niente a che vedere con slip in bella vista o tette al vento ma solo con una serata tra amici e una piccola caduta che avviene spesso “quando ti credi una figa e invece…”. A girare il piccolo video è proprio Fedez che, subito dopo, non solo lo ha postato in rete ma ha subito preso la palla al balzo per marcarci sopra e paragonare la bella ed esile moglie a Roberto Il Baffo. In particolare, Chiara Ferragni stava fumando il narghilé e dopo aver tirato a pieni polmoni, è subito andata fuori fase lasciandosi andare ad un colpo di tosse che avrebbe spaventato chiunque. In quel momento, manco a dirlo, Fedez aveva in mano il suo telefono e stava facendo un video alla moglie che ha subito pubblicato su Instagram.

CHIARA FERRAGNI IN STILE ROBERTO IL BAFFO (VIDEO)

La celebre influencer e la sua tosse in pieno stile Roberto “Il Baffo” ha subito attirato l’ilarità del gruppo che era con i due sposini ieri sera, e poi anche quella dei fan in rete, volti vip compresi al grido di “Ma veramente…”. Lo stesso Fedez ha scritto: “Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo” e la moglie ha subito rilanciato: “Quando tenti di fare la figa…”. La scena è stata filmata a Muscat, in Oman, dove la coppia si trova in vacanza con alcuni amici proprio per il compleanno del rapper. Il video è subito diventato virale e in queste ore è apparso su social e siti web ma nelle storie di Fedez appare anche in stile Temptation Island quando proprio il rapper comunica alla moglie di avere un video per lei e mostrandogli proprio quello…

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 13 Ott 2019 alle ore 12:20 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA