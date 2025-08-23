Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno ufficialmente insieme: l'ex moglie di Fedez lo ha ufficializzato con una foto

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più. La celebre influencer ha deciso di ufficializzare la loro relazione e lo ha fatto nel modo usuale dei nostri tempi: pubblicando una foto su Instagram. Nello scatto, i due appaiono in un momento di gioia, in barca, e lui la abbraccia da dietro. Uno scatto che immortala la felicità di Chiara e Giovanni, una coppia palesemente innamorata e felice di stare insieme.

Chiara Ferragni, lancia una frecciatina Fedez su Instagram/ Cosa sta succedendo?

La conferma di questa relazione arriva, in realtà, dopo una lunga frequentazione. Ferragni ci ha pensato a lungo prima di ufficializzarla, probabilmente per essere sicura che il sentimenti reciproco fosse solido. E, a quanto pare, oggi non ha più dubbi. Così, dopo circa un anno di frequentazione, fatto di alti e bassi, la mamma di Leone e Vittoria, ex moglie di Fedez, è uscita allo scoperto col suo nuovo fidanzato.

Fedez e Chiara Ferragni: lui la chiama con il nome dell'amante?/ Spunta un vecchio video che fa discutere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno ufficialmente insieme: lei conferma con una foto

È vero che quella che ha pubblicato Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram non è la prima foto della coppia. In questi mesi, tante sono state le paparazzate finite sui giornali, che hanno palesato la nascita di un nuovo amore nel cuore dell’influencer ed imprenditrice dopo la fine del suo matrimonio con Fedez. Solo oggi però, a distanza di quasi un anno l’inizio di questa frequentazione, Chiara pubblica il primo, vero scatto di coppia, rendendo vere le speculazioni fatte sul loro contro dai media. La foto in questione ha scatenato la gioia dei tantissima fan di Chiara, quelli che sono rimasti al suo fianco anche durante gli scandali e quando tutti le andavano contro. “Meriti tutta la felicità che il mondo possa darti”, le ha allora scritto un utente sotto la foto con Provera, commentata anche dalle sorelle e dalla mamma di Chiara, Marina Di Guardo, con cuoricini e frasi felici.

Chiara Ferragni, vacanza romantica con Tronchetti Provera ad Ibiza/ La villa extralusso è da capogiro