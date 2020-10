Chiara Ferragni: unposted, docufilm su Rai2/ La trama: la storia dell’influencer

Chiara Ferragni: unposted va in onda su Rai 2 oggi, 12 ottobre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere documentario che recentemente ha debuttato al cinema, visto che è stata lanciata nell’anno 2019. La regista del film è Elisa Amoruso che si è occupata anche della stesura della sceneggiatura. Il soggetto del film invece è stato messo a punto dalla stessa Chiara Ferragni, che appare nel documentario nei panni di sé stessa. All’interno di quest’opera compaiono anche altri volti noti del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale come Fedez, Maria Grazia Chiuri, Alberta Ferretti e Paris Hilton. La fotografia del documentario è stata curata da Martina Cocco mentre le musiche sono state realizzate da Alberto Bof.

Chiara Ferragni: unposted, la trama del film

Chiara Ferragni: unposted è un documentario che analizza la vita di Chiara Ferragni. Oltre ad essere una sorta di biopic che racconta l’ascesa dell’intraprendente donna, tale documentario si concentra anche su altri aspetti molto interessanti. Come appena accennato comunque, questo film si basa principalmente sulla vita della Ferragni. Lo spettatore potrà seguire passo dopo passo quelli che sono stati i momenti più importanti della vita dell’influencer che l’hanno fatta diventare l’icona che è al giorno d’oggi. Inoltre, nel documentario è presente anche Fedez, noto rapper italiano ma anche compagno di vita della donna. Tale film quindi, permette anche di entrare maggiormente nella vita privata delle star e comprendere quali sono i meccanismi che permettono a due personalità così forti e diverse di stare insieme.

Ci sono anche altri temi che vengono approfonditi all’interno della pellicola. Ad esempio, il film fa riflettere sull’importanza che i social media hanno nel mondo odierno ed in particolar modo sulle nuove generazioni. Inoltre, grazie a tale film si può avere una panoramica più chiara sul ruolo dell’influencer e sui compiti che esso comporta. Insomma, una pellicola da non perdere per chi vuole approfondire la propria conoscenza sulla Ferragni e sul mondo del web!

