Chiara Ferragni – Unposted/ Première a Milano dopo le stroncature a Venezia 76

Chiara Ferragni – Unposted arriva finalmente al cinema: il documentario di Elisa Amoruso è in sala da oggi, martedì 17 settembre, a giovedì 19 settembre su distribuzione 01 Distribution e continuerà la sua avventura su Amazon Prime Video. Presentato in anteprima al Festival di Venezia 2019 nella sezione Sconfini, il film ha tutt’altro che ha convinto la critica: noi l’abbiamo definito una «Instagram Stories da 85 minuti di cui non sentivamo il bisogno» e anche altri critici – la maggior parte – è rimasto deluso dall’opera diretta dalla regista di Fuoristrada. Ieri sera, al cinema Odeon di Milano, la nota influencer e la cineasta protagoniste della première: presenti volti noto del mondo fashion e dell’imprenditoria, basti pensare a Veronica Etro, Lorenzo Serafini, Alberta e Massimo Ferretti. Accompagnata dal marito Fedez, la Ferragni ha sfoggiato sul red carpet un abito bustier personalizzato, firmato Etro.

CHIARA FERRAGNI – UNPOSTED DA OGGI AL CINEMA

Il docu-film di Elisa Amoruso si pone l’obiettivo di capire chi è davvero Chiara Ferragni e come si diventa Chiara Ferragni, uno scopo purtroppo non raggiunto: un lavoro piatto, privo di enfasi emozionale e troppo “studiato a tavolino”. «Il film va alla ricerca del segreto di un successo così rapido e dirompente, con uno sguardo che non vuole essere giudicante, quanto piuttosto indagatore», recitano le note di regia, sottolineando che la bella influencer «non è solo un simbolo che incarna i nostri tempi ma è anche ka persona che sta dietro al suo personaggio, con le sue fragilità e le sue radici, che probabilmente sono la chiave per capire l’essenza del suo successo». Un’indagine che chiama in causa anche il mondo dei social, con il web che rappresenta una chiave di lettura del nostro presente e del nostro futuro. Toccherà al pubblico giudicare…





© RIPRODUZIONE RISERVATA