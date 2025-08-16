Chiara Ferragni in vacanza con Giovanni Tronchetti Provera: ecco dove soggiornano

Chiara Ferragni sembra essere tornata ufficialmente con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo una fase di distacco, durante la quale l’imprenditore era stato paparazzato con l’ex moglie, la coppia appare di nuovo unita e serena. In questi giorni, i due si stanno concedendo una vacanza a Ibiza, accompagnati dai figli di lei, Leone e Vittoria. In particolare, i due si trovano in una villa da sogno all’interno di un resort di lusso, un luogo esclusivo il cui prezzo è davvero da capogiro.

Chiara Ferragni spiazza: "Leone e Vittoria di nuovo sui social? Vorrei che li vedeste"/ Frecciata a Fedez?

Si tratta della Grand Villa del 7Pines Resort, un vero gioiello architettonico con quattro camere da letto, un ampio soggiorno con cucina a vista, due terrazze panoramiche e un giardino enorme adornato da palme. Inoltre, contiene due piscine private e l’infinity pool al secondo piano, una vasca in vetro trasparente che regala una prospettiva spettacolare sia dall’alto che dal basso. Ma, quanto costa soggiornare in questo vero paradiso? Ebbene, si parla di oltre cinquemila euro per notte, una cifra che rende questa vacanza un’esperienza riservata a pochissimi privilegiati.

Chiara Ferragni nella bufera, imprenditrice la smaschera: “Mi chiese una cifra folle"/ La vendetta dopo anni

Chiara Ferragni, la vacanza da lusso fa discutere: ecco perché

Ad ogni modo, non sarebbe stata Chiara Ferragni a coprire le spese di questa vacanza extralusso. L’influencer ha infatti condiviso diversi scatti e video sui social, mostrando i momenti trascorsi nella villa da sogno a Ibiza. Ebbene, in ogni contenuto pubblicato è comparso l’hashtag #ADV, segnale chiaro che si tratta di una collaborazione commerciale. Di conseguenza, il soggiorno non è stato pagato di tasca propria, ma pare che rientri in un accordo di sponsorizzazione che le avrebbe permesso di vivere questa esperienza esclusiva senza sborsare l’impressionante cifra richiesta dal resort.