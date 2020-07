Chiara, figlia Red Canzian/ Una scelta particolare: perché sono vegani?

Chiara Canzian è una vera e propria figlia d’arte: il padre Red Canzian le ha tramesso l’amore per la musica e non solo. Da tempo ormai, padre e figlia hanno abbracciato il veganesimo anche se in modo diverso. Chiara infatti è diventata food blogger e Chef, specializzata nella cucina vegana e vegetariana. Lavora anche per Detto Fatto come tutor e sui suoi social è facile trovare le foto delle sue creazioni, oltre alle prelibate ricette ideate da lei. Una delle ultime riguarda i Dolci al Cocco, che a quanto dice Chiara sono molto più buoni e sani dei loro omonimi del noto brand dolciario. L’amore per la cucina del resto è nata quando era piccolina, come quello per la musica. “Sicuramente grazie a mia mamma che per interi pomeriggi mi faceva cucinare biscotti e torte”, ha detto tempo fa a LifeStyleBlog. Con il padre ha scritto invece Sano, vegano, italiano, per poi raddoppiare l’esperienza letteraria grazie a Radici, il libro scritto a quattro mani con il marito Sandro Cisolla. “Sandro si è occupato del romanzo e io delle ricette che fanno da filo conduttore all’interno della storia della protagonista”, ha aggiunto.

Chiara, figlia Red Canzian, la cucina vegana come cavallo di battaglia

Chiara, la figlia di Red Canzian, ha fatto della cucina vegana il suo cavallo di battaglia, anche se nelle sue preferenze rientra anche la cucina vegetariana. “Ritengo che sia eticamente giusto riuscire a dare delle alternative a chi non è abituato a questo tipo di alimentazione”, ha detto la figlia di Red Canzian a LifeStyleBlog. Questa consapevolezza però non la spinge a condannare chi fa scelte alimentari diverse: secondo Chiara, ognuno deve intraprendere questo stesso percorso solo e quando si sente pronto. “Chi è scettico, probabilmente è ancora mal informato e radicato a delle convinzioni che stanno iniziando a diventare obsolete”, ha aggiunto, “gli consiglierei, ma solo se ne ha voglia, di ripescare nel quaderno delle ricette della nonna. Quelle ricette erano vegane per necessità”. Sono trascorsi tanti anni invece da quando Chiara si è presentata a Sanremo 2009, finendo al quarto posto con il brano Prova a dire il mio nome, in lizza per le Nuove Proposte. Poi ha partecipato allo show musicale All Together Now, “Un’avventura bellissima, molto divertente, è un po’ come fare una bella gita scolastica perchè sono lontana da casa per un bel periodo di tempo e si riesce a fare gruppo anche con gli altri componenti del muro”, ha detto a Recensiamo Musica.



