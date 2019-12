Chiara Francini/ Albero di Natale tutto l’anno: “amo le lucine che sfrigolano”

Chiara Francini ospite della nuova puntata de “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini su Rai3. Attrice, conduttrice, ma anche scrittrice, Chiara è un’artista a 360° capace di spaziare con egual talento in quasi tutti i settori del mondo dello spettacolo. Poliedrica come poche, la Francini ha rivelato durante una lunga intervista rilasciata ala settimanale F di amare particolarmente il Natale al punto di tenere l’albero accesso tutto l’anno. Proprio così, l’attrice di film di successo come “Maschi contro femmine” oppure della fiction “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada, non rinuncia alle luci dell’albero di Natale per un semplice motivo: “a me la vita piace bella”. “Ghirlande di bandierine e una luminaria di luci colorate – racconta Chiara Francini – pupazzi vari, gelato di carta crespa e valanghe di fiori, libri su libri e cuscinoni hippy, in un angolo c’è l’albero di Natale sempre acceso 365 giorni l’anno, da 11 anni. A me la vita piace bella e, quando torno a casa, specie se sono sola, amo trovare le lucine che sfrigolano. Non faccio male a nessuno, perché non le devo tenere?”.

Chiara Francini, l’ultimo libro è “Un anno felice”

Il successo di Chiara Francini come scrittrice si è confermato con il terzo romanzo dal titolo “Un anno felice” in cui ha raccontato una storia d’amore fatta di luci ed ombre. A precisarlo è stata proprio l’attrice e conduttrice in occasione di una lunga intervista rilasciata a DomaniPress dove ha raccontato: “volevo parlare di una storia d’amore, delle luci e delle ombre che accompagno le fasi dell’innamoramento che ti porta in cielo e ti ributta giù per terra senza chiedere permesso…”. Parlando poi di dove trova sempre nuovi stimoli e fonte di ispirazione, Chiara ha precisato: “il veicolo della mia scrittura è sempre la verità; quella del romanzo non è una storia autobiografica, ma ho avuto il piacere di notare come molti lettori che mi hanno scritto e che ho incontrato durante i firma copie si siano identificati nella storia e nelle scelte della protagonista, questo mi ha fatto capire che ciò che anche io ho vissuto in amore e nella vita è in realtà molto comune”.

Non solo film per Chiara Francini

In attesa di rivederla sul piccolo e grande schermo come attrice, Chiara Francini si gode il successo del suo ultimo libro “Un anno felice”. Un libro in buona parte autobiografico visto che, parlando della protagonista Melania, ha confidato: “tutte le sensazioni che la protagonista, Melania, prova all’interno del romanzo le ho provate davvero sulla mia pelle”. La Francini ha raccontato il lato nascosto di una donna che, seppur di successo nella vita professionale è ben diversa nel privato. “Spesso anche se una ragazza è vincente, brillante sul lavoro e nella vita, si sviluppa nei rapporti di coppia una discrasia che porta in genere la donna a sentirsi dieci scalini sotto rispetto al proprio partner” – ha raccontato la Francini sottolineando – “non è un meccanismo razionale è come se la relazione, che si trasforma in devozione, ti porta a sentirti inferiore intellettualmente e sentimentalmente; questo ovviamente è un modo totalmente malsano di vivere l’amore, è un prezzo troppo alto da pagare che porta all’annullamento di se stessi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA