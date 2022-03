Chiara Francini: “Debuttai interpretando Santa Caterina”/ “Mia madre si spaventò…”

Chiara Francini è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Il Caffè di Rai Uno”, andata in onda nella mattinata di oggi, sabato 12 marzo 2022. Subito l’attrice ha sottolineato come a livello di teatri e recitazione stia tirando una buona aria, finalmente, dopo due anni difficilissimi, per poi parlare dell’amore che lei racconta nel suo spettacolo, scritto da Franca Rame e Dario Fo: “Se uno pensa a Romeo e Giulietta, sarà per sempre la storia dell’amore infelice – ha dichiarato –. Tutti noi siamo stati in coppia e tutte le donne hanno la consapevolezza di partorire l’amore e pensano di sopportare e reggere tutto. Ce l’abbiamo dentro questa consapevolezza della nostra forza, ma ritengo sia anche importante ascoltarsi”.

ZAKIA "NADIA", MADRE RULA JEBREAL/ "Fu stuprata da un uomo e da un sistema che..."

Chiara Francini si dice convinta del fatto che la grande bellezza della scrittura di Franca Rame e Dario Fo sia “la capacità con cui viene raccontata la rinascita a cui oggi le donne devono guardare come esempio. Dal look e dalla postura si può rinascere come un fiore”.

CHIARA FRANCINI: “SONO FELICE, FACCIO QUELLO CHE AMO”

Nel prosieguo della sua apparizione televisiva, Chiara Francini ha risposto a una domanda precisa: cosa ti fa scegliere tra un personaggio e l’altro? “Oriana Fallaci diceva che essere una donna è un’avventura straordinaria, che non finisce mai. Bisogna innanzitutto imparare la disubbidienza, dobbiamo raccontare le nostre sfumature. Le scelte si fanno di pancia e di testa, ma ogni volta che tocco qualcosa lo tocco con tutta me stessa. Il cinema e la tv è come se fossero telefonate d’amore, mentre il teatro e la scrittura è come se fossero degli abbracci”.

Tommaso Zorzi, chi è il fidanzato di Tommaso Stanzani/ Un nuovo progetto Tv con Discovery

La prima interpretazione di Chiara Francini è stata quella di “Santa Caterina, che moriva assassinata dal padre. Quando caddi, mia madre credette che mi fossi fatta male. Evidentemente ero stata molto brava”. Adesso “sto scrivendo un nuovo romanzo. Si tratta di un romanzo femminile ambientato negli anni di piombo. Sono felice, faccio quello che amo. Mi ritengo una donna molto fortunata e sono affamata”.

LEGGI ANCHE:

MARCO FANTINI, IL COMPAGNO DI BEATRICE VALLI/ Lei: "Altri figli? Il problema è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA