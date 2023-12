Chiara Francini: “Ho avuto un fidanzato che voleva possedermi”/ “Ora sono felice con Frederick”

Chiara Francini: “Ho avuto un amore che voleva possedermi”

Chiara Francini, ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato di aver vissuto un amore possessivo e potenzialmente pericoloso: “Ho avuto un fidanzato che amava la mia vitalità ma allo stesso tempo la voleva possedere. Le mie amiche erano sbagliate, i miei amici dei disgraziati. Ho capito che dovevo lasciarlo quando mi accusò di aver fatto una cosa che non avevo fatto, e disse: “Se confessi ti perdono”. Mentire per essere perdonata… no, non era proprio la cosa giusta“.

L’attrice ora ha ritrovato la felicità con il suo compagno svedese Frederick: “Quello che sono lo devo soprattutto a lui: mi ha reso serena, libera. Mi ha sostenuta anche dicendo che non sarebbe potuto stare con una donna che non fosse ambiziosa. Lui è bravissimo a fare da mangiare, e io sono una che quando ha fame deve mangiare. In questi giorni non c’è e io volevo farmi un caffè, ma non riuscivo. L’ho chiamato e mi ha detto: “No ferma, ho chiuso il gas“.

Chiara Francini racconta la storia d’amore con il compagno Frederick

Chiara Francini, ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato come ha conosciuto il suo attuale compagno Frederick: “Io l’iniziativa non l’ho mai presa in tutta lamia vita: sono insicura. Però la prima volta che ho visto Frederick l’ho trovato molto bello e gli ho detto che assomigliava a Cicciobello. Mi guardò male, in Svezia non sanno cosa sia. Mi ha chiesto di uscire, ma mi portava a casa alle 22: voleva farmi capire che era serio“.

L’attrice ha poi svelato come passerà il Natale: “A casa con babbo e mamma, poi a fine anno Frederick mi porta nella sperduta campagna svedese, con suocero e cognata. Capisco poco la lingua, ma sono affascinata: per esempio per dire “sì” fanno un verso “ogh”, che ogni volta mi viene un infarto e dico: oddio che ho fatto di male“.

