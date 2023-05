Chiara Francini: “Io e il mio fidanzato Frederick stiamo provando ad avere un figlio”/ “Se non arriverà…”

Chiara Francini pronta a diventare mamma: “Io e il mio fidanzato ci stiamo provando”

Chiara Francini torna a parlare di maternità. Dopo il suo monologo sul tema al Festival di Sanremo, che scatenò reazioni e discussioni di vario genere, l’attrice è tornata a parlarne durante la sua ospitata a Oggi è un altro giorno, annunciando che lei e il compagno, l’ex calciatore 46enne Frederick Lundqvist, stanno provando ad avere un figlio.

“Il desiderio di un figlio c’è – ha esordito l’attrice -. Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho superato i 40 anni, ora ci voglio provare, ma se avessi meno di 40 anni non ci penserei neanche. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento, come non è un fallimento diventare madre e non sentirsi adeguate, non è un fallimento non volerlo un figlio. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

Chiara Francini e la maternità surrogata: “No, vorrei provare con il mio corpo”

Chiara Francini ha però precisato di non pensare alla maternità surrogata: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”, ha spiegato. Poi, come riportato dal Fatto Quotidiano, in merito al rapporto con i figli ha dichiarato: “Non credo nei genitori amici, ma vorrei essere amorosa. Non vorrei mai che mio figlio si trovasse impreparato alla vita. Un figlio è grande responsabilità e io sono molto seria. Sono colorata ma sono profondamente seria e molto rigida. Ed è un atto che vedo come creativo, un salto al quale ti devi abbandonare. Lì c’è la misura della vita”.

