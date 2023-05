Chiara Francini, la maternità mancata/ “Rimani col dubbio di essere una fallita”

Chiara Francini, il monologo sulla maternità

Chiara Francini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 22 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. L’attrice toscana è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. Sul palco del Teatro Ariston Chiara Francini ha portato un intenso monologo sulla maternità e sulla maternità mancata, sull’essere donna ma non essere madre, per scelta o meno.

“Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Ora, io un figlio non ce l’ho, però credo sia una cosa dopo la quale è chiaro che non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col liceo, la discoteca e il motorino. E c’è un momento in cui tutti intorno a te cominciano a figliare. È una valanga”, è l’inizio del suo discorso.

Chiara Francini: “Non sono sposata e non ho avuto figli”

Andando avanti col monologo, a un certo punto l’attrice Chiara Francini parla della sua carriera di successo e della consapevolezza che il tempo passa: “Se non mi sbrigavo io, forse, un figlio non lo avrei mai avuto. E se anche mi sbrigavo, poi, non era mica detto. Perché anche quando ti ti decidi magari il corpo ti fa il dito medio e tu, allora, rimani col dubbio di aver sbagliato, di aver aspettato troppo, di essere una fallita”. E ancora: “Io da qualche parte penso di essere una donna di mer*a perché non so cucinare, non sono sposata e non ho avuto figli. Lo so che razionalmente non è così, però c’è questa voce, esiste, e io alla fine penso che abbia ragione lei, che io sia sbagliata“. Il suo monologo ha riscosso grande successo: “Mi stupisco ancora, sono felice quando mi fermano per strada dicendomi che quelle parole sono state importanti. La riconoscenza è un valore necessario. Per me, sentire il bene della gente, è linfa”, ha detto l’attrice al Corriere della Sera.

