Geolier è fidanzato con Chiara Frattesi, che non ha vissuto bene l’inizio della loro relazione per colpa della sua community

C’è sempre attenzione nei confronti delle fidanzate dei cantanti e degli appartenenti al mondo dello spettacolo e infatti chi è Chiara Frattesi? Non è solo la sorella del calciatore Davide, ma anche la fidanzata del rapper napoletano Geolier, che dai fan non è stata subito accettata, anzi, è stata in qualche modo ostracizzata perché erano abituati a un’altro presenza nella vita del loro beniamino.

E infatti sui social ha confessato che “non mi accettavano ed è stata dura”. Il loro rapporto ora è stabile, non ci sono alti e bassi particolarmente degni di nota, ma non è stato facile per lei imporsi sull’ex fidanzata storica Valeria D’Agostino che è stata anche una sorta di musa ispiratrice.

Chiara Frattesi, non è stato facile essere fidanzata con Geolier: “Volevo sparire”

Essere la fidanzata di Geolier non è stato subito facile per Chiara Frattesi anche se bisognerebbe ignorare la fanbase e godersi le emozioni che si vivono accanto alla persona amata. Perché la vita è una sola e va goduta appieno. “Volevo solo sparire a un certo punto” ha confessato lei sui social e infatti aveva “paura di non riuscire a superare questo ostacolo”.

Per fortuna accanto alla ragazza ha avuto la sua famiglia, le sue amiche, bastava una chiamata e tutto passava. Come ha detto lei l’importante è solo il giudizio delle persone che stanno accanto. Ora, comunque, lei appare più unita che mai al cantante napoletano che ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo che ha poi vinto Angelina Mango.