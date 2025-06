Chiara Frattesi, chi è la fidanzata di Geolier: influencer e sorella del centrocampista dell'Inter, i due stanno insieme dalla scorsa estate

Dopo la rottura con la ex Valeria, alla quale i suoi fan erano particolarmente affezionati, Geolier ha trovato nuovamente l’amore da circa un anno. Lei è Chiara Frattesi, sorella di Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter. Bellissima, bionda, un corpo mozzafiato e un sorriso ammaliante – per non parlare degli occhi color del mare – Chiara è una influencer molto amata sui social, dove pubblica foto di viaggi, beauty routine e quotidianità, nonché della sua amata famiglia. E, da circa un anno, Chiara è anche la fidanzata di Geolier. Una storia, la loro, che inizialmente ha fatto storcere il naso al pubblico del rapper, che la vedeva troppo perfetta, a tratti forse finta: il loro amore, però, ha sorpreso tutti.

Con il passare del tempo il legame si è mostrato sempre più saldo e in grado di superare le tempeste. Ed ecco che oggi Chiara Frattesi e Geolier non solamente sono felici insieme, ma fanno progetti importanti nella villa che condividono a Napoli. Una coppia poco social quella formata dall’influencer e dal rapper, a dispetto dei lavori di entrambi. I due si mostrano poche volte insieme, e si godono il loro amore in privato. Di recente, ad esempio, sono stati in vacanza a Miami, dove sono stati paparazzati: sui social, però, non c’è traccia di questo viaggio d’amore.

Chiara Frattesi è la fidanzata di Geolier da circa un anno. Dopo una frequentazione molto breve con il calciatore della Juventus Weston McKennie, Chiara si è infatti avvicinata al rapper. La frequentazione tra i due sembra essere cominciata all’inizio della scorsa estate ma solamente a settembre i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore, dopo diverse “paparazzate” insieme. Da quel momento i due non si sono più lasciati anche se si godono il loro amore in privato. In una delle poche effusioni pubbliche, Chiara ha dedicato ed Emanuele queste parole, semplici ma dolcissime: “Grazie per tutto ciò che sei”.