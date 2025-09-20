Geolier e la sua fidanzata Chiara Frattesi viaggiano spediti verso il primo anno di amore insieme: altro che flirt, la modella e il il rapper...

Chiara Frattesi e Geolier sono sempre più uniti e vicinissimi al primo anno d’amore insieme

Altro che flirt. Geolier e la sua fidanzata Chiara Frattesi fanno sul serio. La loro storia d’amore procede ormai ininterrottamente da settembre 2024 e smentisce chi pensava in una fugace avventura. La celebre influencer, sorella del calciatore Davide Frattesi, ha trovato il suo equilibrio con il rapper napoletano e oggi si gode il momento positivo. Anche sui suoi social, dove prevalentemente condivide i suoi scatti sensuali in giro per il mondo, c’è spazio per Geolier, con cui ha instaurato un’alchimia davvero speciale.

Non mancano però le voci critiche sul profilo Instagram di Chiara Frattesi, che ormai da troppo tempo deve fare i conti con chi allude a presunti ritocchi estetici. La ragazza è seguitissima sui social e secondo molti utenti la sua bellezza non può essere frutto di madre natura. Accusa a cui la fidanzata di Geolier ha sempre risposto con forza, negando ritocchi.

Chiara Frattesi è rifatta? La fidanzata di Geolier contro le malelingue: “Nessun ritocco, mi fate solo complimenti…”

Sono tante le critiche che la riguardano, ma Chiara fa spallucce e ribadisce di non aver mai fatto alcun ritocco. “La cosa che più mi fa ridere e pensare, è che di rifatto non ho nulla (a parte delle punturine alle labbra) e invece devo leggere gente che mi dice che sono completamente rifatta. Con questi commenti mi state riempendo di complimenti e neanche lo sapete”, ha tuonato la giovane modella.

Al di là di qualche risposta piccata agli hater e alle malelingue, oggi Chiara Frattesi è concentratissima sul suo lavoro e con la testa è rivolta ai tanti impegni lavorativi. Senza dimenticare l’amore per il suo fidanzato Geolier, con cui passo dopo passo sta costruendo qualcosa di importante.

