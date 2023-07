Chiara Frattesi, chi é la sorella di Davide Frattesi/ Bionda influencer e modella col sogno del giornalismo

Chiara Frattesi, la sorella di Davide Frattesi é popolare a mezzo social: il fenomeno

Chiara Frattesi, tra le bionde sorelle di calciatori famosi e influencer del momento, é la sorella di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Classe 2002 Chiara Frattesi ha vent’anni, di tre anni anni più giovane del fratello calciatore, classe 1999. Allo stato attuale può dirsi una modella con esperienza nel mondo del beauty e del Fashion e con un alle spalle un concorso di bellezza per il titolo di Miss Grand Prix. Occasione quella del beauty contest in cui l’influencer si è presentata dichiarando di praticare nuoto e atletica leggera e di sognare di diventare una giornalista affermata.

«I miei fratelli si chiamano Luca e Chiara, ma mia sorella già lo sanno come si chiama. Lo dico perché fa l’influencer e non gradisco? Ma no, la prendo in giro», fa sapere incalzato dalle domande in un’intervista concessa al Corriere della Sera, Davide Frattesi, prima conteso da Inter, Milan e Roma e alla fine finito, ed era il suo obiettivo, a vestire il sogno nerazzurro – .

Chiara Frattesi, un’erede di Diletta Leotta?

C’é chi potrebbe motivare il suo seguito social considerandolo un merito dei rapporti familiari con il popolare calciatore, ma ben al di là dell’opinione pubblica Chiara Frattesi fa breccia nei cuori dei follower per le sue qualità personali. A mezzo social la giovane sorella di Davide Frattesi vanta un seguito stimato almeno 52.800 seguaci via Instagram. Proprio online molti tra i suoi fedeli e stimatori sono dei tifosi dell’Inter, per cui gioca il fratello Davide. E alla notizia dell’addio del fratello al Sassuolo per il debutto nell’Inter, l’influencer nata e cresciuta a Roma, Chiara Frattesi, conquistava i fedeli sostenitori neroazzurri dicendosi entusiasta: «Orgogliosa di te. Ad altre mille emozioni così».

Mentre si gode il successo social condiviso con le schiere dei tifosi dell'Inter, Chiara Frattesi custodisce nel cassetto, tra gli altri, il sogno di affermarsi nel mondo dell'informazione come una giornalista professionista. E chissà che l'influencer non possa rivelarsi una erede della timoniera di Danza, Diletta Leotta, tra le stelle nel firmamento del giornalismo sportivo made in Italy.











