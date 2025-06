Prosegue a gonfie vele l’amore tra Chiara Frattesi e Geolier, insieme ormai da quasi un anno. Il cantante napoletano, idolo del pubblico partenopeo, dai più giovani ai meno giovani, è fidanzato ormai dalla scorsa estate con la bellissima Chiara, sorella di Davide Frattesi, giocatore dell’Inter. Una storia, la loro, che prosegue alla grande e spesso anche lontano dai riflettori: i due, infatti, nonostante siano molto seguiti non pubblicano spesso foto insieme, preferendo tenere privato il loro amore, anche se ogni tanto il partner fa una “capatina” sul profilo dell’altro. La storia tra il rapper e la splendida influencer è stata ufficializzata lo scorso settembre e da quel momento i due non si sono mai lasciati.

Chiara Frattesi è incinta? L'indiscrezione sulla fidanzata di Geolier/ "Tra un mese faranno l'annuncio"

Negli ultimi giorni, Chiara Frattesi e Geolier hanno scelto di prendersi una pausa e di volare a Miami, dove si stanno godendo il caldo sole dell’estate. La sorella di Davide Frattesi e il rapper napoletano classe 2000 sono infatti stati paparazzati in Florida: “Diva e Donna” ha pubblicato gli scatti della loro fuga d’amore, con tanto di video. In questo si vede Chiara allungata sul bagnasciuga ed Emanuele che si avvicina a lei con fare amorevole. I due si godono il sole e un po’ di relax e sembrano più innamorati che mai.

Valeria D’Agostino, ex fidanzata Geolier/ Il rapper: "il tuo posto non lo avrà mai nessuno"

Chiara Frattesi e Geolier più innamorati che mai: fuga a Miami

Nonostante siano entrambi mediatamente esposti, anche sui social, Chiara Frattesi e Geolier ci tengono alla loro privacy e per questo sono pochi gli scatti insieme sui profili Instagram di entrambi. I due ogni tanto si fanno vedere insieme ma il più delle volte tengono per loro i momenti privati, come accaduto anche in occasione del viaggio a Miami, che non è stato “pubblicizzato” sui rispettivi profili. Un modo per preservare la loro privacy e godersi in santa pace il loro amore.