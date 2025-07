Chi è Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier: sorella di Davide, calciatore dell'Inter, è un'influencer molto seguita e amata sui social

Prosegue ormai da un anno, a gonfie vele, l’amore tra Geolier e Chiara Frattesi. Il rapper napoletano ha ufficializzato la storia con la modella e influencer nel settembre dello scorso anno, dopo che ormai da mesi si rincorrevano le voci di una presunta relazione tra loro. Lei, sorella di Davide Frattesi, calciatore dell’Inter, era reduce da una conoscenza piuttosto fugace con Weston McKennie, centrocampista della Juventus, con il quale si era fatta vedere in occasione della vittoria della Coppa Italia da parte dei bianconeri. Un amore, molto veloce e forse neppure troppo importante, che non aveva reso felice soprattutto Davide Frattesi, che indossa la maglia dei rivali dell’Inter. Tornando alla storia con Geolier, i due sono stati paparazzati insieme per tutta l’estate: viaggi, cene d’amore e fughe improvvise, ma nessuna conferma, almeno fino a settembre.

Scaletta concerto Geolier a Napoli, 25 luglio 2025/ Orari e ordine delle canzoni all'Ippodromo di Agnano

Nonostante la popolarità di entrambi, seguiti da milioni di persone, Chiara Frattesi e Geolier si godono il loro amore lontano da occhi indiscreti. Poche, infatti, le foto pubblicate insieme sui social. Anche durante i numerosi viaggi che i due si dedicano, gli scatti di coppia sono quasi pari a zero. Basti pensare che qualche mese fa i due si sono concessi una fuga d’amore a Miami ma le immagini sono state rubate da giornali di gossip: da parte loro, infatti, non erano arrivate foto sui social. Insomma, Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier, nonostante la sua proverbiale propensione a postare, si gode l’amore con Emanuele in totale riservatezza.

Geolier, chi è il rapper napoletano cresciuto a Secondigliano/ "Ho un solo rimpianto"

Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier: chi è? La dedica

Come dicevamo, sono poche le effusioni pubbliche di Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier, e il rapper, che si godono il loro amore privatamente senza spiattellarlo sui social. In una delle poche foto insieme, Chiara ha dedicato queste parole a Emanuele, simbolo del rap napoletano, amato ormai in tutta Italia: “Grazie per tutto ciò che sei”. Parole, le sue, che fanno pensare ad un amore forte quanto riservato.