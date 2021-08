Chiara Frullini è la nuova fidanzata di Oscar Branzani?/ Lei: “Stiamocene io e te”

Oscar Branzani ha ritrovato l’amore? La domanda sorge spontanea dopo alcuni indizi spuntati sui social dell’ex tronista di Uomini e Donne. I fan del dating show condotto da Maria De Filippi ben ricorderanno la sua storia d’amore con Eleonora Rocchini; oggi lei sta vivendo una storia d’amore con Nunzio Moccia, non senza qualche intoppo, e lui non sembra essere da meno. In questi mesi si è parlato di Oscar per un presunto flirt con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo, con la quale è stato avvistato; tuttavia oggi è un’altra la ragazza che sembra essere al suo fianco. Stando a quanto fa notare IsaeChia, la fortunata sarebbe la modella fiorentina Chiara Frullini. Le prove di questa liason arriverebbero da Instagram, dove Chiara ha postato una story in cui è in auto con Oscar (si vede, infatti, la gamba dell’ex tronista e il suo tatuaggio). A conferma di ciò anche il tag a Branzani.

A questo scatto sono seguite altre stories su Instagram in cui è parso chiaro che i due stessero insieme. Va detto, inoltre, che al momento si trovano entrambi in vacanza a Porto Cervo. Per ultimo, Chiara in una didascalia ha scritto “Stiamocene io e te“, parole che sembrano rivolte proprio a Branzani. Che sia dunque nato un nuovo amore? Va detto che proprio alcuni giorni fa Eleonora Rocchini ha svelato un retroscena riguardante il suo rapporto con Oscar, ammettendo di aver provato fino a non molto tempo fa di riallacciare il rapporto. “Essendo stati quattro anni insieme, dopo la rottura, passati se non erro dieci mesi, dopo il primo lockdown abbiamo riprovato per qualche settimana ma come previsto la catena era spezzata e ci sono cose che puoi provare a rincollare quanto vuoi, ma non tornano più come prima. E per quanto io volessi negarlo anche a me stessa, avevo cuore e testa da un’altra parte ormai…”, ha raccontato l’ex corteggiatrice.

