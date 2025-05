Che fine ha fatto Chiara Galiazzo? La cantante ed ex vincitrice di X Factor ha continuato la sua carriera in modo decisamente brillante, pubblicando un successo dopo l’altro. Se negli ultimi anni ne abbiamo sentito parlare di meno, è per un motivo buono: Chiara Galiazzo ha preparato il suo nuovo album e tra poco uscirà il suo singolo “Allegria bugiarda“, su tutte le piattaforme il 23 maggio 2025. La cantante ha deciso di lavorare sotto l’etichetta Altafonte. Si tratta di un brano malinconico che trae ispirazione da alcune delle cantanti più famose del nostro paese come Mina, Ornella Vanoni e Carmen Consoli.

Non solo, tra i successi di Chiara Galiazzo c’è la sua presenza alla finale Coppa Italia! Proprio lei ha cantato l’Inno di Mameli prima della partita di mercoledì 14 maggio. Nonostante la performance impeccabile, non sono mancate le polemiche: molti dei telespettatori hanno scritto sui social di aver apprezzato di più Annalisa lo scorso anno: anche lei aveva avuto l’onore di cantare per la Finale. “Ma ricordiamo al MONDO di chi è stata la migliore performance dell’Inno di Mameli“, scrive un utente su X. Non solo: “è il giorno giusto per ricordare quando Annalisa cantava l’inno di Mameli“. Sembra chiaro, dunque, che Annalisa sia ancora nel cuore di molti.