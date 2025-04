Chiara Galiazzo è tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Splendida Cornice“, il people show di successo condotto da Geppi Cucciari su Rai3. La cantante, vincitrice della sesta edizione di X Factor, dopo la bocciatura per partecipare al Festival di Sanremo 2025 ha lanciato il nuovo singolo dal titolo “Valore”, un brano a cui è molto legata e che ha segna il suo ritorno sulle scene musicali dopo alcuni anni di silenzio. Intervistata da MiTomorrow, la cantante ha raccontato cosa significa per lei il nuovo singolo “Valore”: “ruota attorno a un semplice concetto: quando sai voler bene e riesci a provare un grande sentimento per un’altra persona”. Una canzone che non si discosta più di tanto dai temi affrontati nelle precedenti canzoni della cantante che può vantare già tre partecipazioni al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Nel 2013 gareggia con “Il futuro che sarà” classificandosi all’ottavo posto, mentre nel 2015 è quinta con “Straordinario”.

Nel 2017 torna in gara al Festival con il brano “Nessun posto è casa mia” classificandosi solo quattordicesima. Non solo, la cantante pur essendo giovanissima ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti importanti: una candidatura agli MTV Awards 2013, una al Medimex, ma anche una ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards fino alle candidature ai World Music Award e al Summer Festival 2015.

Il ritorno di Chiara Galiazzo alla musica arriva con il singolo “Valore”, una dedica d’amore da fare quando si incontra qualcuno di particolarmente caro nella propria vita. Il brano è nato per puro caso grazie ad un incontro con Giovanni Rinaldi su TikTok come ha raccontato proprio la vincitrice di X Factor: “vede un mio video in cui parlo dell’essere musicista e artista. Ricevuto il brano, l’ho voluto incontrare di persona in studio a Milano”. Dopo quell’incontro in studio, anche con gli altri autori Alessandro Casillo e Daniele Autore, è nato il brano spogliato di tutto in modo da far arrivare il significato di ogni singola parola.

Per l’occasione Chiara Galiazzo torna anche dal vivo con un set, già sold out, al Blue Note di Milano, un location intima in cui si sente a suo agio. “Mi sono sempre sentita una cantante da posti intimi” – ha detto la Galiazzo che ama guardare negli occhi il suo pubblico.