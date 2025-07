Da quando vinse X Factor 2012 è passato ormai tantissimo tempo ma oggi Chiara Galiazzo ha la stessa grinta di allora ed una ritrovata ispirazione artistica. Non a caso questa sera, venerdì 20 giugno, torna sul palco al Tim Summer Hits 2025, fresca del nuovo singolo Allegria bugiarda, uscito appena una manciata di settimane fa. Un brano che segna un nuovo inizio per Chiara, che collaborerà a stretto contatto con l’etichetta Altafonte, facente parte di Sony Music Group, con cui la cantante ha firmato un contratto discografico.

Così Chiara Galiazzo si gioca le sue carte per riprendersi la scena, dopo un periodo in cui aveva dato la sensazione di essere uscita fuori dei radar. Colpa anche dell’esclusione allo scorso Festival di Sanremo, dove l’ex vincitrice di X Factor avrebbe voluto gareggiare con un suo brano. Ora però Chiara Galiazzo guarda al futuro, con la consapevolezza che non tutto può andare sempre nella direzione auspicata. “So che non si può piacere a tutti”, ha detto in una recente intervista riportata da Repubblica.

Chiara Galiazzo sbarca al Tim Summer Hits 2025 con Allegria Bugiarda

Con Allegria Bugiarda proverà a prendersi la scena estiva, ben conscia che la stagione sorride ai pezzi più leggiadri, freschi e brillanti. “Per me sono stati tempi difficili e se escludo la cover di Un’estate fa, di Califano, non pubblico un pezzo estivo da Vieni con me. Era il 2013”, dice Chiara Galiazzo. “Io sono fatta così: cincischio, finché a un certo punto non mi butto”, ha commentato ancora la cantante, parlando appunto del suo ritorno in scena.

“Pezzo estivo come una tassa da pagare? È vero, o c’è quello o c’è Sanremo. Ma io non l’ho vissuta così: la canzone mi ha ispirato per le sue atmosfere vintage, mi ricorda i grandi pezzi del passato a cui sono affezionata”, ha sottolineato entusiasta l’ex cantante di X Factor. I suoi riferimenti artistici, non a caso, derivano proprio dalla musica che fu. E lei, a suo modo e con il suo stile, prova a riportarla sotto i riflettori.

