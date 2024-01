Chiara Galiazzo, chi è il fidanzato della cantante/ La liaison nata tra i banchi di scuola

Chiara Galiazzo, dalla finanza alla musica: la bellzza di un talento puro

Dagli uffici di una società finanziaria al trampolino di lancio grazie ad X Factor: inizia così la parabola musicale di Chiara Galiazzo, voce inconfondibile e talento puro della canzone italiana. Durante l’esperienza nel talent si è messa in evidenza per naturalezza, atteggiamento genuino ma soprattutto per un talento incredibile. Puntata dopo puntata ha conquistato tutti, perfino Eros Ramazzotti che mette la firma al suo primo inedito: “Due respiri”.

Dopo X Factor è stato tutto in discesa per Chiara Galiazzo; poco dopo il trionfo nel talent viene chiamata a gareggiare tra i big del Festival di Sanremo 2013 ottenendo un dignitoso ottavo posto con il brano “Il futuro che sarà”. Ripete l’esperienza della kermesse nel 2015 con “Straordinario”; questa volta il podio resta ad un passo ma migliora il piazzamento dell’esperienza precedente classificandosi quinta.

Chiara Galiazzo, dal Premio Lunezia alle curiosità sul fidanzato ‘misterioso’

Dopo aver prodotto il suo secondo album, riscuotendo anche un discreto successo, Chiara Galiazzo optò per una pausa artistica al fine di prendere maggiore consapevolezza del successo ottenuto e trovare una forma artistica ancora più matura. Il suo ritorno coincide con il ritorno sul palco del Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Nessun posto è casa mia”. Il quindicesimo posto ottenuto non coincide con la qualità e bellezza del brano, ma fortunatamente come meritata consolazione arriva il prestigioso Premio Lunezia per il Valor Musical Letterario.

Per quanto concerne la sua vita sentimentale di Chiara Galiazzo, poche sono le informazioni reperibili data la sua massima attenzione alla privacy. Come riporta Donna Glamour, pare che nel 2017 abbia iniziato una relazione con un suo ex compagno di scuola ai tempi della Bocconi. La sua identità è però ‘misteriosa’; dai profili social è praticamente impossibile trovare traccia e informazioni sul conto del suo attuale fidanzato. Sempre il portale spiega come sia conosciuto come “Puntino” e che i due siano tornati insieme dopo essersi lasciati prima dell’esperienza di Chiara Galiazzo ad X Factor.











