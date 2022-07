Chiara Galiazzo/ Da Los Angeles a PortoPiccolo, ma con nel cuore il suo fidanzato Puntino?

Chiara Galiazzo si presenta ai Tim Summer Hits 2022 in uno dei momenti più felici della sua carriera. La ragazza infatti è reduce dalla prima tappa del suo tour estivo Un’estate fa partito grazie all’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles il 21 giugno scorso. Questo ha permesso alla ragazza di andare oltre i confini nazionali per presentare la sua musica con un timbro vocale davvero difficile da non distinguere e che rimane impresso nella mente quando lo si ascolta. L’artista è stata scelta per celebrare l’inizio del Summer and Make Music Day l’ennesima soddisfazione di una carriera che l’artista sta onorando giorno dopo giorno con sacrificio e dedizione. Vedremo cosa canterà stasera a PortoPiccolo dove è attesa con grande ansia e non facciamo fatica a capire il perché.

Chiara Galiazzo, come è diventata famosa

Chiara Galiazzo, inizialmente diventata famosa solo come Chiara, è senza ombra di dubbio una delle più belle e caratteristiche voci della scena musicale italiana. Nonostante il suo iniziale e travolgente successo, negli ultimi tempi sembrava essere completamente scomparsa dal mondo della musica. Sorprendendo tutti, però, è tornata alla ribalta con una nuovissima versione della canzone Un’estate fa, brano cult degli anni Settanta. L’ispirazione le è venuta dopo aver letto il libro Alta fedeltà di Nick Hornby, nel quale l’autore afferma che la musica ha un enorme potere, ovvero quello di riuscire a riportare i suoi ascoltatori indietro nel tempo, ma allo stesso tempo anche in avanti, infondendo emozioni di nostalgia e speranza allo stesso tempo.

Il fidanzato di Chiara Galiazzo

Non ci è dato sapere nulla di concreto della sua situazione amorosa e sentimentale, ma Chiara Galiazzo sembra aver trovato la sua dolce metà già da qualche anno, ancor prima che facesse il suo ingresso ad X Factor. Dolce metà che la cantante sui social chiama divertita Puntino. Puntino perché entrambi sono molto timidi e riservati, ed in ogni foto in cui Chiara ritrae il suo fidanzato, l’immagine è così sgranata o lontana che il ragazzo appare, appunto, proprio come un puntino!

