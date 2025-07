Chiara Galiazzo ha un fidanzato? Mistero sulla vita privata…

Resta un rebus la vita privata e sentimentale della cantante Chiara Galiazzo, che è molto attenta separare le questioni artistiche da quelle di cuore.

Questo perché non ama particolarmente mettere in piazza gli affari propri, anche perché in passato si è spesso dovuta “confrontare” con il cinismo dei social e in particolare modo con gli utenti più spietati. “Mi scrivevano ‘quanto sei cessa’ e ripensandoci mi viene ancora un po’ di nervoso. Continuo a ricevere commenti ma ho smesso di rispondere e di fare il gioco di chi mi scrive. Non devo dare giustificazioni a nessuno”, ha detto in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.

Nessuna traccia e nessuna menzione del fidanzato, anche se negli ambienti del gossip gira voce che la cantante faccia coppia fissa dal 2017 con un ex compagno di scuola. Un’ipotesi che la Galiazzo non ha mai confermato.

Chiara Galiazzo e il rapporto complicato con il suo aspetto fisico e gli hater

La caccia al fidanzato misterioso di Chiara Galiazzo si ferma così in un battibaleno, considerando che le informazioni sulla sua presunta identità sono alquante scarne e confusionarie.

Quel che è risaputo è che si tratterebbe di un ex studente della Bocconi, proprio come Chiara. Sui profili social della cantante ovviamente non c’è spazio per la vita amorosa, ma l’ex vincitrice di X Factor appare sempre più determinata a riprendersi la scena e a proteggere il suo equilibrio.

“Adesso ho voglia di mettermi vestiti attillati, ma per anni ho desiderato solo nascondermi. Mi sono sentita brutta perché mi hanno fatto sentire così”, ha confidato sempre a Fanpage, parlando del rapporto con il suo corpo e con l’aspetto estetico. Oggi Chiara Galiazzo appare decisamente più sicura e consapevole di se stessa e non ha alcuna intenzione di dare più ascolto alle malelingue e permettergli di scalfire le sue fragilità.

