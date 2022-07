Chiara Galiazzo/ “Mio fidanzato Puntino? Esiste ma non vuole apparire, mi supporta”

La cantante Chiara Galiazzo, ex vincitrice di X Factor, è stata ospite oggi negli studi di Weekly, in diretta su Rai Uno. “Con quella lettera mi sono subito responsabilizzata”, esordisce l’artista in riferimento a dei complimenti che le ha fatto l’immensa Mina. Sul suo nuovo singolo: “L’idea di reinterpretare Un’estate fa è partita dalla voglia di tornare a fare concerti, e avevo voglia di reinterpretare tutte le canzoni della mia adolescenza che combacia con gli anni 90 e 2000, ed ho pensato di fare un tour sulla nostalgia positiva. Ultimamente mi cullavo in dei ricordi del passato, tra l’altro questa canzone Un’estate fa compie 50 anni fa, l’abbiamo riarrangiata in una chiave dance anni ’90, queste canzoni sono difficili da reinterpretare perchè sono perfette”.

Sui sogni da bambina di Chiara Galiazzo: “Ho dovuto vivere tanti ostacoli come tutti, ho affrontato tante porte chiuse e tanti no, siamo sempre alla ricerca di altro e alla prova, e non bisogna mai dimenticarsi di quanto sia importante quando si ha un sogno non mollare, la tenacia fa parte di tutto nella vita”. Sulla sua famosa canzone scritta da Eros Ramazzotti, Due Respiri, lanciata a X Factor: “Il mio primo inedito, canzone a cui sono molto legata e a cui sono legate tante persone. E’ divertente pensare che le mie canzoni sono quelle della vita di alcune persone, molti si sono innamorati di Due respiri”.

CHIARA GALIAZZO: “LA MIA FAMIGLIA MI SOSTIENE MA SIAMO SEMPRE CON I PIEDI PER TERRA”

Poi Chiara Galiazzo ha proseguito: “Mi imbarazzano ancora i complimenti ma mi piace molto quando le persone mi raccontano e mi fermano in strada perchè sono legate alle mie canzoni”. Sull’esperienza a Sanremo: “Le mie nonne erano molto felici, una mia nonna non c’è più ma mi ha sempre sostenuto, voleva una nipote cantante. I miei genitori sono sempre stati con i piedi per terra, hanno sempre voluto che io studiassi prima di tutto, la vita mi ha portato anche a laurearmi in economia, ma non ci siamo montati troppo la testa in casa, a volte ci si accorgeva a scoppio ritardato, ma del resto me ne accorgevo a malapena io”.

Chiusura sul suo fidanzato ‘Puntino‘: “A me dispiace questa cosa, ma lui non vuole apparire, è giusto che non si voglia far vedere. Lui mi supporta certo anche se non si vede, mi sta vicino, mi ha accompagnato a Roma in questi giorni, conviviamo e si parla, a volte non servono grandi cose, basta la presenza”.











