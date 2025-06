Proprio a La Volta Buona, Chiara Giallonardo qualche puntata fa aveva raccontato con gioia – a sorpresa anche per la sua stessa famiglia – la gioia di essere incinta di una bambina. Si tratta della prima figlia per la conduttrice che, a 46 anni, ha giustamente perseverato sul sogno di coronare la maternità. Con stupore – come da lei sottolineato – il reel pubblicato sui social dove appunto rivelava la gravidanza in diretta tv è diventato virale ma, oltre a tanti commenti di auguri, ha ricevuto anche diversi attacchi ingiusti e tutt’altro che condivisibili.

“Il fine settimana l’ho trascorso a gestire il telefono: non puoi immaginare gli amici e parenti felici e stupiti dalla notizia”, inizia così Chiara Giallonardo sottolineando la sorpresa anche per i suoi affetti in occasione dell’annuncio di essere incinta in diretta a La Volta Buona. “Sono arrivati anche tanti messaggi sui social, è successa questa cosa bizzarra: mi sono resa conto che il nostro reel era diventato virale con 6 milioni di visualizzazioni”.

Chiara Giallonardo a La Volta Buona: “Maternità a 46 anni? Ognuno ha la propria storia…”

Il video virale sui social ha attirato, come anticipato, diversi commenti infelici ai danni di Chiara Giallonardo a proposito della scelta di coronare il sogno della maternità all’età di 46 anni. “Mi hanno detto cose come: ‘Brava, un’altra egoista: nonna incinta a 46 anni’, oppure ‘A quell’età si fa la nonna, povera piccola’. Ovviamente, il suo umore non è stato in alcun modo scalfito dalla cattiveria gratuita riscontrata sui social: “La verità è che io ho letto con attenzione questi messaggi, ovviamente tante donne difendevano la loro posizione e di conseguenza anche me. E’ una bellissima cosa avere figli da giovane, così come avere dei nipoti e faccio gli auguri a chi ha fatto questa scelta; ma non è la mia storia”. La conduttrice ha poi chiosato: “Ognuno fa le proprie scelte di vita e non c’è una cosa giusta o sbagliata. Poi, con tutte le cose terribili che sentiamo accadere ai bambini, la nascita di una nuova vita va solo accolta con gioia”.