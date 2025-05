Chiara Giallonardo è una famosa attrice e giornalista, amatissima dai telespettatori di Linea Verde che spesso la vedono condurre i suoi servizi su Rai 1. Da oltre dieci anni la donna si occupa infatti di ambiente, mostrando al pubblico alcune realtà italiane e curiosità in merito alla natura. Eppure, Chiara Giallonardo aveva iniziato la sua carriera nel mondo della moda per poi studiare sociologia e darsi al mondo del giornalismo. Ma andiamo oggi a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e se ha un fidanzato.

Nata nel 1979 a Roma, Chiara Giallonardo ha spopolato con Miss Italia nel 1996, dove ha fatto conoscere la sua bellezza al pubblico italiano. Dopo il programma è stata ingaggiata da Dino Risi per il film “Le ragazze di Miss Italia“, e in seguito è diventata conduttrice a Mezzogiorno in Famiglia, La domenica Sportiva e Linea Verde, che l’ha resa poi nota a tutto il pubblico. Poco si sa sulla sua vita sentimentale, dato che Chiara Giallonardo è molto riservata e non ha mai voluto parlare in pubblico dei suoi fatti privati. Nemmeno su Instagram ha voluto condividere foto personali.

Chiara Giallonardo, il sogno di Sanremo e l’amore per lo sport

Chiara Giallonardo è fidanzata con Carlo ma anche di lui purtroppo non si hanno molte info. Da molto tempo la conduttrice e l’uomo sono legati sentimentalmente ma dell’uomo si conosce solo il fatto che è un imprenditore che lavora nel ramo della ristorazione. Per il resto, di Chiara Giallonardo si sanno alcune curiosità come il fatto che uno dei suoi sogni è quello di condurre il Festival di Sanremo, mentre per quanto riguarda le sue passioni ci sono la bicicletta e le escursioni, anche se per tantissimi anni il suo amore per lo sport l’ha portata a praticare pattinaggio. L’attrice si era anche esposta in passato dicendo di essere stata vittima di uno stalker. Ad ogni modo, il suo amore per l’ambiente è fortissimo, ecco cos’aveva detto a Il Giornale: “E soprattutto dobbiamo metterci il cuore perché, faccio mie le parole di Leonardo da Vinci, “ogni nostra convinzione principia dal sentimento”. Non si può salvare ciò che non si ama“.