Ancora una volta il salotto de La Volta Buona diventa terreno fertile di un lieto annuncio; dalle proposte di matrimonio in diretta alle dichiarazioni d’amore, questo pomeriggio la scena è stata tutta di Chiara Giallonardo che ha raccontato di una nuova vita prossima a vedere la luce. La nota conduttrice è incinta, al settimo mese; una gravidanza a 47 anni che è forse il regalo che attendeva da tempo. Il coronamento di un sogno che ha inseguito con amore e speranza insieme al fidanzato Carlo e che oggi, con fierezza e felicità immensa, racconta con emozione nel salotto di Caterina Balivo.

“Nascerà ad agosto e potrebbe vedere la luce nel giorno del mio compleanno, è una femminuccia; ovviamente, è un’emozione pazzesca”. Queste le prime parole di Chiara Giallonardo a La Volta Buona appena l’annuncio di essere incinta al settimo mese. L’attenzione viene posta anche sulla scelta di coronare il sogno all’età di 47 anni e la conduttrice ha sottolineato come non sia stata una sua scelta: “In passato non era il momento giusto, poi devi anche trovare la persona giusta”.

Chiara Giallonardo a La Volta Buona: “Io e il mio fidanzato Carlo avremo una figlia, non abbiamo ancora deciso il nome…”

Oggi, data la felicità con il fidanzato Carlo e i tempi propizi anche dal punto di vista professionale, Chiara Giallonardo può dire di essere ad un passo dal coronare il suo sogno. “Abbiamo tenuto protetta questa gravidanza, quando sei grande è tutto molto delicato; ormai siamo al settimo mese quindi è tutto a posto. E’ una bella sorpresa, l’ho detto qui a Rai Uno che considero la mia famiglia. Non è stato facile, ci provavamo da un po’; quando si rimane scottati emerge la paura…”. La conduttrice – sempre a La Volta Buona – sul nome della figlia prossima a vedere la luce ha spiegato: “Siamo in dubbio sul nome, se fosse stato maschio si sarebbe chiamato come il mio papà”.