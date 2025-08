Prima di Rocio, Raoul Bova è stato sposato con un'altra donna. Con lei c'è stato un matrimonio duraturo che è però terminato all'improvviso.

Quando si parla di Raoul Bova, si parla sicuramente di uno degli attori più amati del panorama televisivo e cinematografico italiano. In questi ultimi anni sta vestendo i panni di don Massimo nella famosa fiction Rai Don Matteo, a cui ha iniziato a far parte per sostituire Terence Hill. Sono giorni particolari, per Raoul, che è finito di recente al centro dell’attenzione mediatica per via della sua rottura con la compagna Rocio, mamma dei suoi due ultimogeniti. C’è da dire che, prima della loro storia, c’è stato il matrimonio tra l’attore e l’ex moglie Chiara Giordano.

Temptation Island, Denise lasciata: scoppia la bomba, cosa farà dopo l'addio

I due erano all’epoca molto felici, anche se alla fine hanno deciso di separarsi definitivamente per un motivo che è stato più volte reso noto.

Chi è Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova

Originaria di Roma e nata nel 1973, la donna appartiene a una famiglia di avvocati ed è figlia di Annamaria Bernardini di Pace, avvocato matrimonialista e spesso ospite in trasmissioni televisive, e di Francesco Giordano che era invece professore di Diritto Romano e che è venuto a mancare nel 2015. Lei ha sempre avuto una grande passione per gli animali, tanto che ha conseguito una laurea in Scienze Veterinarie. Negli anni, anche a causa di un’allergia al pelo di animale riscontrata qualche tempo, ha completamente cambiato ambito di lavoro.

Baba Vanga aveva previsto il terremoto in Russia?/ Le previsioni per il 2025: guerre, IA, alieni…

Chiara è oggi una produttrice cinematografica e fondatrice di una società che ha firmato i film Sbirri nel 2009 e Come un delfino nel 2011, con protagonista Raoul Bova. Nel 2019 ha invece preso parte al talent Amici Celebrities di Maria De Filippi nella categoria ballo, capitanata da Alberto Urso. La Giordano è inoltre stata la protagonista – dal 2020 al 2022 – di un programma sugli animali intitolato Dottoressa Giordy, dove ha accolto amici a quattro zampe ed esperti del settore.