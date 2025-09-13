Chiara Giordano sorprende tutti: l’ex moglie di Raoul Bova si schiera con lui dopo lo scandalo Ceretti, il post social è un messaggio chiaro.

Produttrice cinematografica e veterinaria, Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova, nata nel 1973 a Perugia. Lei e il celebre attore sono stati sposati dal 2000 al 2013 e attualmente è felicemente innamorata di Andrea Evangelista. La donna viene da una famiglia di avvocati: il padre Francesco era un professore universitario di Diritto Romano, morto nel 2015 ha lasciato vedova la famosa avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, sua madre. Da piccola ha mostrato una forte passione per gli animali che la porta poi a laurearsi in Scienze Veterinarie.

Chiara Giordano ha fondato nel 2009 una società che ha firmato due pellicole, “Come un delfino” nel 2011 e la “Sbirri” nel 2009. Successivamente, diventa una delle concorrenti di Amici Celebrities nel 2019 grazie alla passione per la danza che poi l’ha portata a far parte della squadra di Alberto Urso nel programma di Maria De Filippi. Chiara Giordano prende poi parte a “Dottoressa Giordy“, un programma su TimVision dedicata agli animali. La domanda di questi giorni riguarda il pensiero dell’ex moglie di Raoul Bova riguardo allo scandalo con Rocio Munoz Morales e Martina Ceretti. Andiamo a scoprire la risposta nel dettaglio.

Chiara Giordano schierata con Raoul Bova? La verità dopo il caso Ceretti

Chiara Giordano, da che parte sta nello scandalo Raoul Bova – Martina Ceretti? La risposta sorprende tutti, perchè l’ex moglie dell’attore è schierata dalla parte dell’ex marito e non di Rocio (difesa peraltro da sua madre Bernardini De Pace). Secondo uno degli ultimi post della donna, infatti, la Giordano ha pubblicato un post con la foto di Johnny Depp e sotto la frase: “Non ha fatto nessuna vendetta a posteriori, ha semplicemente fatto il suo ritorno senza bisogno di spiegazioni“, con un’altro commento: “That’s a wrap“, ovvero, “E questo è tutto“. L’attore americano era infatti finito al centro delle polemiche per accuse di molestie e violenze da parte di Amber Heard ed è evidente il parallelismo che probabilmente ha fatto con Bova.