Chiara Giordano, chi è la ex moglie di Raoul Bova: veterinaria e produttrice cinematografica, è stata sposata con l'attore dal 2000 al 2013

Prima di conoscere e innamorarsi di Rocio Munoz Morales, Raoul Bova è stato sposato per tredici anni con Chiara Giordano, la sua ex moglie. I due sono convolati a nozze nel 2000 e si sono separati nel 2013, quando sul set di “Immaturi – Il viaggio” lui ha conosciuto Rocio, la donna che lo ha poi reso papà di altre due bambine. Con Chiara Giordano, invece, aveva avuto altri due figli, Alessandro e Francesco. Tornando alla ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano è una veterinaria ma non soltanto. Con la passione per gli animali da quando è una bambina, ha deciso di studiare per curarli, occupandosi dunque degli amici a quattro zampe ma non solo. È infatti anche una produttrice cinematografica: dunque, il suo nome non è nuovo nel mondo dello spettacolo, anche ovviamente per via del matrimonio con Raoul Bova, poi terminato con un tradimento.

Chiara Giordano è inoltre conosciuta anche per essere la figlia del noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace. Proprio la ex suocera di Raoul Bova lo sta difendendo nella causa di separazione da Rocio Munoz Morales, nonostante sia stato proprio con lei che l’attore ha tradito la figlia. L’amore tra Raoul Bova e la sua prima moglie è cominciato quando i due erano appena due ragazzi: era infatti il 1997 quando si sono incontrati per la prima volta e innamorati, sposandosi tre anni più tardi.

Chiara Giordano, chi è la ex moglie di Raoul Bova: “Ho sofferto molto”

“Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita” ha raccontato diversi anni fa la ex moglie di Raoul Bova a Repubblica. Con il tempo Chiara Giordano è tornata a sorridere, sostenuta dall’amore dei suoi figli Alessandro e Francesco e del suo nuovo compagno Andrea Evangelista, conosciuto grazie alla passione comune per il ballo.