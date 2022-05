Chiara Giordano, chi è l’ex moglie di Raoul Bova/ “Le incomprensioni…”

Chiara Giordano, la separazione dei genitori e l’incontro con Raoul Bova

Chiara Giordano è nota al grande pubblico per essere stata la moglie dell’attore Raoul Bova. Figlia di Annamaria Bernardini De Pace, noto avvocato matrimonialista dei vip, spesso ospite dei salotti televisivi, Chiara Giordano è una persona molto riservata, tanto che anche durante il matrimonio con Raoul Bova ha sempre preferito non comparire troppo sotto le luci dei riflettori. Dopo la separazione, ha ripreso a dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro di veterinaria. Chiara anche una sorella, Francesca a cui è molto legata. Insieme a lei ha vissuto tante esperienze, tra cui la separazione dei genitori: “Abbiamo sofferto tantissimo, tutte le tue abitudini vengono stravolte. Ai tempi ancora non era così comune avere i genitori separati. A scuola c’era un senso di inadeguatezza, quasi di vergogna. Da grande, quando poi li vedi con gli occhi dell’adulto, comprendi il perché si siano separati”, aveva rivelato in un’intervista al Settimanale Io Donna.

Durante il suo percorso universitario, Chiara Giordano ha fatto una conoscenza importante. Il primo incontro tra Chiara e Raoul Bova avviene nel 1997, quando lei ha 23 anni ed era ancora una studentessa universitaria. Lui, invece, era appena uscito dalla storia d’amore importante con Romina Mondello, una collega attrice. Tra loro ci fu un colpo di fulmine immediato. Quando aveva 20 anni Chiara aveva visto Roaul su una rivista e aveva esclamato: “Ho letto di Raoul su un giornale e ho detto: “Questo sarà mio marito”. E così è stato anche se poi i due si sono separati.

Chiara Giordano e il retroscena sulla separazione da Raoul Bova: “Le incomprensioni sono iniziate…”

Un paio di weekend prima che si mettesse con Raoul, Chiara Giordano racconta di aver avuto tre inviti da ragazzi diversi. Lei scelse di raggiungere Rosita Celentano a Roma, per poi andare insieme a una festa: “Era a casa di Raoul. Io dovevo ripartire dopo quel fine settimana, e invece lui m’invitò a rimanere. Tirai fuori dal cilindro una prozia che non vedevo da una vita e senza esitazione le telefonai e lei fu felice di ospitarmi”. A conquistare Raoul Bova fu proprio la semplicità di Chiara: “A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito. E Raoul credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”, aveva rivelato lei in un’intervista. I due si sposano nel 2000, e mettono al mondo due splendidi ragazzi, Alessandro Leon (nato nel 2000) e Francesco (2001).

Dopo 13 anni, però, la coppia prende strade diverse: “Le incomprensioni tra me e Raoul sono incominciate due anni fa, durante la sua lunga assenza. Con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo. I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà”. L’attore aveva incontrato sul set l’attrice Rocio Munoz Morales. Chiara Giordano ha partecipato anche ad Amici Celebrities, format in cui si sfidano dodici personaggi famosi con la passione per il ballo e il canto.











