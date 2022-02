Chiara Giordano, ex moglie e figli Raoul Bova/ “Il dolore è durato sei, sette anni”

Chiara Giordano, Alessandro e Francesco sono la ex moglie e i figli di Raoul Bova: dall’incontro al grande amore fino alla separazione. Il loro primo incontro è nel 1997: Chiara ha soli 23 anni ed è una studentessa universitaria. Bova, invece, è da poco single dopo una lunga relazione con la collega attrice Romina Mondello. Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato proprio Chiara: “ho letto di Raoul su un giornale e ho detto: “Questo sarà mio marito”. Ed è stato così: quella sera tra i due è scattato qualcosa di davvero speciale come ha ricordato la Giordano: “a un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito. E Raoul credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”.

Nel 2000 il matrimonio suggellato dalla nascita dei figli: Alessandro Leon nato nel 2000 e Francesco nel 2001. Nonostante la nascita dei figli, la loro storia naufraga dopo 13 anni d’amore. “Le incomprensioni tra me e Raoul sono incominciate due anni fa, durante la sua lunga assenza” – ha detto la Giordano – “con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo. I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà”.

Chiara Giordano e Raoul Bova: perchè si sono lasciati?

La fine del matrimonio tra Chiara Giordano e Raoul Bova non è stata semplice. La coppia, infatti, è stata al centro del gossip e diverse sono state le interviste rilasciate. Tra queste una dell’ex marito che racconto: “Chiara e io nel tempo siamo molto cambiati. Il cambiamento a volte unisce e a volte no. Noi due, purtroppo, non ci siamo più capiti… Allora è iniziato un periodo molto lungo – quasi tre anni ormai – in cui ci siamo parlati, ci siamo confrontati. Abbiamo provato in tutti i modi a risolverli, quei problemi, ma purtroppo non è bastato…”.

Per la Giordano la separazione da Raoul Bova non è stata affatto facile come si evince dalle dichiarazioni rilasciata al Corriere della Sera: “il dolore è durato sei, sette anni. Però grazie a una brava psicologa ho lasciato andare la rabbia in fretta”.



