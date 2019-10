Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova/ “Capii che ci stavamo separando, ma ignorai”

Chiara Giordano è stata una delle protagoniste del talent show di Canale “Amici Celebrities” (stasera in onda la semifinale) e oggi, l’ex moglie di Raoul Bova, si è raccontata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, a cominciare proprio dalla relazione con l’amatissimo attore italiano: “A vent’anni ho letto di Raoul su un giornale e ho detto Questo sarà mio marito”. Chiara ammette di credere nel destino: “Assolutamente, credo nel potere del pensiero, delle intenzioni e della volontà, ma il destino esiste”. Quindi la Giordana racconta come è stato il primo incontro con quello che poi sarebbe divenuto il suo compagno di vita, ora ex: “Un paio di weekend prima che mi mettessi con Raoul avevo tre inviti da ragazzi diversi, io scelsi quello di Rosita Celentano a Roma, che mi disse che andavamo a casa di un suo amico, era casa di Raoul”.

CHIARA GIORDANO: I FIGLI E LA SEPARAZIONE

Dalla loro unione sono nati due bambini che oggi hanno 18 e 19 anni: “Il piccolo Francesco, che ha appena compiuto 18 anni, assomiglia a me, pieno di amici, socievole, ama viaggiare, sempre in giro, ama la musica, e sta ancora decidendo cosa farà all’università. Alessandro, di 19 anni, è quello più solitario e protettivo nei miei confronti”. Inutile sottolineare come i due ragazzi abbiano sofferto la separazione di mamma e papà: “Hanno sofferto – conferma la Giordano – ovvio, nel tempo però c’è stata una graduale accettazione”. Chiara aveva capito prima del divorzio che il matrimonio con Bova stava per deflagrare: “Ho avuto il sentore ma il momento era complesso, c’erano tanti e diversi problemi che non erano solo legati a noi due, dal lavoro a vicende legali. Ma non ho dato retta a certi segnali, pensando “Andiamo avanti e poi vediamo”. Poi però alla fine ti allontani”. Chiara ha raccontato poi qualcosa del suo rapporto con l’attore: “Ero molto gelosa ma me la risolvevo da sola, mentre lui era gelosissimo e non se la ‘risolveva’…”.

