Lorella Cuccarini si descrive come una mamma gioiosa e dà molta importanza al rapporto instaurato coi suoi quattro figli Chiara, Giogio, Sara e Giovanni

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, due genitori presenti e affettuosi: “Nostri figli sono benedizione”

Non solo eterna showgirl, ma anche madre gioiosa e accogliente. Si definisce così Lorella Cuccarini, che coi figli Chiara, Giorgio, Sara e Giovanni cerca di essere presente, con manifestazioni di affetto concrete. “I miei figli sono una benedizione, se non ci fossero la mia vita sarebbe diversa”, ha scritto la showgirl e insegnante di canto di Amici qualche tempo fa sui suoi social. Lorella Cuccarini è profondamente legata ai suoi ragazzi, frutto d’amore della storia con il compagno Silvio Testi.

“Ciò che amo fare nei momenti liberi è trascorrere tempo con loro, giocare insieme”, ha sottolineato la brillante showgirl in una intervista rilasciata a Verissimo. Non c’è da stupirsi, perché Lorella Cuccarini ha sempre dato grandissima importanza alla famiglia e i suoi figli vengono prima di qualsiasi altra cosa.

Lorella Cuccarini e l’amore per i suoi quattro figli: “Amiamo fare tutto insieme”

“Ho sempre pensato che i figli fossero una grande benedizione, loro hanno sconvolto la mia vita ma poi ci si organizza. Il loro arrivo fu una sorpresa e ho dovuto riorganizzare tutto…”, ha confidato Lorella Cuccarini nel salotto di Silvia Toffanin ripercorrendo le tappe principali della sua carriera e della sua vita privata. Per stare con loro ed essere una mamma presente, la showgirl ha rivoluzionato le sue abitudini per un un periodo della sua vita, perché “non si può vivere di solo lavoro”.

Oggi i suoi figli sono cresciuti, ma Lorella e suo marito Silvio restano due genitori molto presenti. “Noi amiamo fare le cose insieme”, ha spiegato la Cuccarini. “Quattro figli sono un bel viaggio”, ha sottolineato entusiasta e orgogliosa la mitica Lorella.